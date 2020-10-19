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南部百里侯PK滷肉飯 陳其邁：毫無懸念高雄最讚
庶民滷肉飯巧妙成為行銷話題。高雄市長陳其邁日前在建築園冶獎與台南市長黃偉哲賭說「誰輸一個獎項就輸一碗肉燥飯」，之後又對黃偉哲叫陣說，「高雄肉燥飯好吃，台南的普通而已」，昨天屏東縣長潘孟安也加入戰局，潘說「屏東肉燥飯才是一口入魂，多一度的口感，多一度的人情味」。
滷肉飯話題一發不可收拾，陳其邁大玩滷肉飯哏玩得不亦樂乎。陳今天跑市政行程又被問到「高雄、台南、屏東的滷肉飯，哪個縣市最好吃？」陳其邁說，毫無懸念一定是高雄最好吃，肉燥飯有各式各樣料理方式，高雄天氣較熱，是勞工城市，都是大口吃，天氣又熱，流汗又多，「高雄風味比較鹹酥，台南風味較甜」。
陳其邁說，台南小吃滋味稍甜，他還是喜歡高雄肉燥飯，「黃市長應該吃甜吃太多、太習慣」，高雄風味是正港南部口味，「試試看就知道了！」
不讓黃偉哲、陳其邁專美於前，潘孟安昨天在臉書標註陳其邁、黃偉哲，潘孟安說「屏東的肉燥飯才是一口入魂，看我幸福飽滿的雙頰！」
潘也說，屏東有豬農花費10年用DNA分析復育的台灣平埔黑豬原生種，已在2018年率先突破檢疫成功活體外銷，是台灣豬之光。
屏東肉燥飯，多一度的口感，多一度的人情味，還寫到「真的要肉燥飯大PK了嗎？
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