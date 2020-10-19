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輕軌二階爭議何時解 陳其邁：路型調整盡快復工

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
對輕軌2024年完工一說，高雄市長陳其邁說，他不知道2024年估算由來，在捷運局內部，現在最優先部分是趕快把路型問題解決，相關配套措施做好，沒有展延到2024規畫。記者王慧瑛／攝影
對輕軌2024年完工一說，高雄市長陳其邁說，他不知道2024年估算由來，在捷運局內部，現在最優先部分是趕快把路型問題解決，相關配套措施做好，沒有展延到2024規畫。記者王慧瑛／攝影

傳出高雄輕軌二階要至2024年才能完工，高雄市長陳其邁今回應，捷運局沒有展延到2024年規畫，他的態度很清楚，持續努力為輕軌復工做準備，路線不變但路型調整，也要考量車站設計、停車位量能等，加上動態評估，更優化的方案出爐後就立刻動工、復工。

對高雄市捷運局長吳義隆說，前朝韓市府讓輕軌工程延宕1年半，才導致明年6月完工的期程面臨展延壓力。陳其邁說，韓市長上任後輕軌停工，路線討論了1年半，繞了1年半又回到原點，他上任後接受推動，在路線不變情況下，路型要趕快做些調整，提出更好的方案。

陳其邁說，光是停車位問題，內部開過多次會議，希望停車環境能夠更方便，利用一些公有土地，增加停車空間，也配合一些路口改善設施，包括龍德新路等路段改善，一旦路型問題解決，市府就會宣布立刻復工。

對輕軌2024年完工一說，陳其邁說，他不知道2024年估算由來，在捷運局內部，現在最優先部分是趕快把路型問題解決，相關配套措施做好，沒有展延到2024規畫。

高雄市環狀輕軌分兩階段施工，一階水岸輕軌行經駁二特區，104年底通車營運，是一條以觀光為主的大眾運輸路網，捷運局統計至今年8月，整體運量已破千萬人次。興建中的二階工程，原擬110年6月可完工，遇爭議路段等障礙，工期恐延誤。高雄輕軌捷運全線長度共22.1公里，設37站，目前營運有14站。

對輕軌2024年完工一說，高雄市長陳其邁說，他不知道2024年估算由來，在捷運局內部，現在最優先部分是趕快把路型問題解決，相關配套措施做好，沒有展延到2024規畫。記者王慧瑛／攝影
對輕軌2024年完工一說，高雄市長陳其邁說，他不知道2024年估算由來，在捷運局內部，現在最優先部分是趕快把路型問題解決，相關配套措施做好，沒有展延到2024規畫。記者王慧瑛／攝影

高雄輕軌 捷運 陳其邁

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