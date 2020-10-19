輕軌二階爭議何時解 陳其邁：路型調整盡快復工

傳出高雄輕軌二階要至2024年才能完工，高雄市長陳其邁今回應，捷運局沒有展延到2024年規畫，他的態度很清楚，持續努力為輕軌復工做準備，路線不變但路型調整，也要考量車站設計、停車位量能等，加上動態評估，更優化的方案出爐後就立刻動工、復工。

對高雄市捷運局長吳義隆說，前朝韓市府讓輕軌工程延宕1年半，才導致明年6月完工的期程面臨展延壓力。陳其邁說，韓市長上任後輕軌停工，路線討論了1年半，繞了1年半又回到原點，他上任後接受推動，在路線不變情況下，路型要趕快做些調整，提出更好的方案。

陳其邁說，光是停車位問題，內部開過多次會議，希望停車環境能夠更方便，利用一些公有土地，增加停車空間，也配合一些路口改善設施，包括龍德新路等路段改善，一旦路型問題解決，市府就會宣布立刻復工。

對輕軌2024年完工一說，陳其邁說，他不知道2024年估算由來，在捷運局內部，現在最優先部分是趕快把路型問題解決，相關配套措施做好，沒有展延到2024規畫。