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顧飯店形象不准櫃台人員戴口罩？衛生局：一定要戴！

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
一家旅館總部公告全體員工注意，「為維持飯店櫃台禮儀形象，若無特殊情況請勿在櫃台戴口罩」，引起員工嘩然。記日徐如宜／翻攝
一家旅館總部公告全體員工注意，「為維持飯店櫃台禮儀形象，若無特殊情況請勿在櫃台戴口罩」，引起員工嘩然。記日徐如宜／翻攝

網友在網路上Po文，指一家旅館總部公告全體員工注意，「為維持飯店櫃台禮儀形象，若無特殊情況請勿在櫃台戴口罩」。這個通知引起員工嘩然，竟然要與旅客接觸的櫃台員工不要戴口罩，質疑不合防疫規定？高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，目前從內容尚無法得知是否為本市旅館，也待查證訊息真偽，但櫃台人員為近距離接近民眾與旅客者，在無法維持社交距離時一定要戴口罩。

網友反映，某旅館業者發公函給全體員工，指出為維持飯店櫃台禮儀形象，若無特殊情況請勿在櫃檯戴口罩；各部門如使用私人口罩，限於淺色系醫療用口罩；若需申請口罩，每人兩天申請一次，每次限申請一只，如有特殊閍況需要多申請者請備註原因。

網友將通知Po上網，覺得要工作人員別在櫃檯戴口罩的要求，並不合理，這樣如何保護自己？保護他人？

潘炤穎表示，有鑑於國際疫情節節升溫，遵照防疫新生活的原則，民眾要保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，還有洗手、戴口罩，此指導原則放諸各行業皆準。一旦違反相關規範，會由主管機關強力輔導。此事件仍在查證中，如果有違反就處置。

潘炤穎說，針對旅館要求櫃檯員工不要戴口罩這件事，櫃台人員不管是辦理相關業務或與旅客溝通時，維持室內1.5公尺的距離是相當困難的。基於此原因，市府應變中心要求櫃檯人員對外服務時，都要戴上口罩，這一點從來沒有變過，要求所有業者也應落實處理。衛生局會加強稽查及抽查旅宿業者，如果是工作人員個人行為，業者應加強內部訓練與員工工作規範。

口罩 衛生局

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