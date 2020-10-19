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屏東電影節下鄉放映 展現「屏東印象」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東電影節入圍作品「三層仔」劇照。圖／屏東縣政府提供
屏東電影節入圍作品「三層仔」劇照。圖／屏東縣政府提供

屏東電影節下鄉放映將在10月底啟動，電影與地方連結，縣府將下鄉公開播放此次入圍團隊駐地拍攝10部作品，放映3場次分別為10月23日恆春西門廣場、10月24日屏東青年學院音樂廳、10月31日大鵬灣國家風景區─濱灣之心，透過鏡頭，展現「屏東印象」。

屏東縣長潘孟安說，入圍作品多元，探討題材有文化美學、弱勢族群及探索自我等紀錄與劇情片，各團隊從9月12日起展開近一個月的駐地拍攝，將屏東市區至外島的豐富美景及文化底蘊透過鏡頭闡述，一起觀賞各團隊以電影方式所呈現的「屏東印象」。

劇組為能完整呈現「屏東印象」的主題，以自身經驗、感情投射等作為靈感發想，更打開所有感官，視覺、聽覺與嗅覺，以鏡頭加以詮釋。

駐點小琉球的入圍導演詹益瑋說，翻到過去搭渡輪至小琉球的照片，想起過往的美好回憶，開啟劇本靈感。將音樂作為題材的作品「阿嬤您好，初次見面」，劇組以聽障孫子與保守阿嬤作為主角，帶出屏東里港國小對樂器學習的重視，並將要傳達的理念埋入劇情。

屏東縣府指出，此次要放映10部入圍作品包括有，三層仔 Mango meets meat、日後，回家路、自由的溫度、《向陽》、阿嬤您好，初次見面、海面之下、家族祭、南國夢（原名：南國戀人）、戚風、鳴哨（原名：尋找靈魂）。每部電影皆精彩可期，內容多元，各自闡述屏東在地精彩故事。

長達近1個月的拍攝過程中，劇組們紛紛表示屏東與北部拍片最大的不同在於人情味，特別是場地租借，許多店家免費提供團隊拍攝，道具也給予援助。

10月底下鄉放映，開放免費入場，為保障觀影品質，室內場次─屏東市青年學院採事先報名機制，報名辦法可至2020屏東電影節活動官網或上屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書粉絲團查詢。

屏東電影節入圍作品「海面之下」。圖／屏東縣政府提供
屏東電影節入圍作品「海面之下」。圖／屏東縣政府提供
屏東電影節入圍作品「戚風」。圖／屏東縣政府提供
屏東電影節入圍作品「戚風」。圖／屏東縣政府提供
屏東電影節入圍作品「向陽」劇照。圖／屏東縣政府提供
屏東電影節入圍作品「向陽」劇照。圖／屏東縣政府提供
屏東電影節入圍作品「日後，回家路」劇照。圖／屏東縣政府提供
屏東電影節入圍作品「日後，回家路」劇照。圖／屏東縣政府提供
屏東電影節入圍作品「家族祭」。圖／屏東縣政府提供
屏東電影節入圍作品「家族祭」。圖／屏東縣政府提供
屏東電影節入圍作品「阿嬤您好，初次見面」。圖／屏東縣政府提供
屏東電影節入圍作品「阿嬤您好，初次見面」。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 電影 小琉球

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