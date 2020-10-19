屏東電影節下鄉放映 展現「屏東印象」

屏東電影節下鄉放映將在10月底啟動，電影與地方連結，縣府將下鄉公開播放此次入圍團隊駐地拍攝10部作品，放映3場次分別為10月23日恆春西門廣場、10月24日屏東青年學院音樂廳、10月31日大鵬灣國家風景區─濱灣之心，透過鏡頭，展現「屏東印象」。

屏東縣長潘孟安說，入圍作品多元，探討題材有文化美學、弱勢族群及探索自我等紀錄與劇情片，各團隊從9月12日起展開近一個月的駐地拍攝，將屏東市區至外島的豐富美景及文化底蘊透過鏡頭闡述，一起觀賞各團隊以電影方式所呈現的「屏東印象」。

劇組為能完整呈現「屏東印象」的主題，以自身經驗、感情投射等作為靈感發想，更打開所有感官，視覺、聽覺與嗅覺，以鏡頭加以詮釋。

駐點小琉球的入圍導演詹益瑋說，翻到過去搭渡輪至小琉球的照片，想起過往的美好回憶，開啟劇本靈感。將音樂作為題材的作品「阿嬤您好，初次見面」，劇組以聽障孫子與保守阿嬤作為主角，帶出屏東里港國小對樂器學習的重視，並將要傳達的理念埋入劇情。

屏東縣府指出，此次要放映10部入圍作品包括有，三層仔 Mango meets meat、日後，回家路、自由的溫度、《向陽》、阿嬤您好，初次見面、海面之下、家族祭、南國夢（原名：南國戀人）、戚風、鳴哨（原名：尋找靈魂）。每部電影皆精彩可期，內容多元，各自闡述屏東在地精彩故事。

長達近1個月的拍攝過程中，劇組們紛紛表示屏東與北部拍片最大的不同在於人情味，特別是場地租借，許多店家免費提供團隊拍攝，道具也給予援助。