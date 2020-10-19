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白骨託夢傳奇地方津津樂道 先民骨骸曝屍野地終獲安置

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化「海生萬應公祠」安置第一公墓無主骨骸，有一段先民託夢的傳奇過程。圖／台南新化公所提供
台南新化「海生萬應公祠」安置第一公墓無主骨骸，有一段先民託夢的傳奇過程。圖／台南新化公所提供

高雄忠孝同修會慈善團體多年前曾找上前台南新化鎮公所，指有無主孤魂託夢，在新化鎮第一公墓內曝屍荒野，希望代為撿骨處理善後；當時公所人員前往會勘，果然發現公墓有骨骸外曝，這起託夢奇聞至今仍令人嘖嘖稱奇。

前鎮公所主任秘書鄭道立指出，根據同修會形容的夢境，託夢者在夢境裡身穿古裝，自稱新化早期住民，都埋第一公墓內，但骨骸裸露，或是泡水，多年無子孫祭拜，形同被棄置，終日風吹日曬，骨骸曝露處境可憐。

前公所民政課長鄭諠說，依照夢境指引，從高雄岡山一路找到新化第一公墓，並發願協助撿骨，只要是損壞不完整，明顯無後代子孫祭拜，就將先人骨骸撿起，也發現被溪水沖毀的墳墓，歷時數月，有新化里民受感動也主動協助撿骨。

鄭諠說，該處是新化最早的公墓，在撿骨前及撿骨後，公所都有公告，但都無後代出面，最後依無主骨骸處理，同修會撿骨後，暫時先集中安置，並請地方政府協助安置，後來興建「海生萬應公祠」，安置先民骨骸，不再曝露在荒野。

鄭諠說，公所人員當時撿到38顆完整舍利子，還有不少骨骸剩下手腳，實際骨骸人數應該超過50人以上，能夠讓先民得到妥善安置，內心很欣慰。

過程中也挖出許多陪葬物，找到一些疑似古代錢幣，但因嚴重鏽蝕，難以分辨，其中2枚有「乾隆」與「寬永」字樣的錢幣，最遠推算距今約400年。

夢境 岡山

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