哪個縣市肉燥飯最好吃 南台灣3首長叫陣比拚

中央社 / 台南18日電

高雄市長陳其邁今天於臉書貼文宣傳高雄好吃的肉燥飯，台南市長黃偉哲晚間在臉書貼出趁跑行程空檔吃的台南肉燥飯，引來屏東縣潘孟安加入戰局，較勁哪個縣市肉燥飯最好吃。

陳其邁在臉書（Facebook）貼文宣傳高雄好吃的肉燥飯，他還點名台南市長黃偉哲「台南還好而已」，貼文叫陣意味十足。

黃偉哲晚間則在臉書貼文指出，「邁邁你炫耀鳳山肉燥飯，我也是笑笑啦！那家要吃雞肉飯加豬肉燥混搭，才是真在地人吃法」、「我跑行程的空檔，人剛好在東區，隨機選兩家肉燥飯，吃給你看。還有，我猜齁！高雄好吃的肉燥飯，應該是台南人開的吧」。

貼文中除了介紹他今天所吃的吳家土產牛肉湯牛肉燥飯、肉燥天王豬肉燥飯兩家，還附上先前貼文中推薦的其他肉燥飯業者資訊。

黃偉哲也在貼文中點名潘孟安，「安安，如果你拿一盤黑鮪魚otoro生魚片，換一碗台南肉燥飯，我還可以考慮一下，或許再加送一碗牛肉湯給你。」

黃偉哲在貼文中指出，過去台南市政府號召台南在地人推薦的肉燥飯名單，店家就超過700家，今年11月將舉辦首屆台南肉燥飯節，希望到時候邀請陳其邁和屏東縣長潘孟安一起到台南「見見世面」。

潘孟安不久後到黃偉哲臉書留言表示，「屏東的肉燥飯，才能一口入魂！至於我們的黑鮪魚生魚片，就是台灣海鮮的最高境界！但是，我們有個目標一致，就是職業傷害身材走樣，要趕快動起來惹！」

黃偉哲 屏東縣 潘孟安

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