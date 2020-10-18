全民運高雄隊頻破紀錄 水上救生健力健美等獲14金9銀

109年全民運動會於17日於花蓮揭幕，賽事為期6天的賽事，高雄市代表隊在滑輪溜冰、水上救生、健力等項目表現優異，截至今晚已獲得14金、9銀、18銅。高雄市運動發展局長侯尊堯與高雄市體育總會理事長許文宗、榮譽理事長朱文慶等，分批至各競賽或練習場地為選手加油。選手破大會紀錄獎金1萬5千元，破大會及全國2萬5千元。

高雄市代表隊健力選手劉美香及林逸鈞，今天都順利摘金，並拿下連霸記錄，林逸鈞在蹲舉項目，以668公斤破大會紀錄。柔術選手黃詩涵在寢技項目中，也以連霸之姿奪下金牌。畢業自福誠中學的黃詩涵，國一時接受教練廖典英指導下，在100、102、104、106年全運會女子柔道金牌，在全民運的柔術比賽也拿下107年金牌，今年在寢技再度摘金連霸。

在水上救生項目中，高雄市代表隊在200公尺障礙賽女子團體組，以1分54.45秒破大會及全國紀錄。其中獲選為今年度有功人員最佳女主角的徐安更不負眾望，分別在200公尺障礙賽女子個人組連霸，並在50公尺帶假人女子組中，以36.63秒破大會及全國紀錄，為高雄市再添2面金牌。

水上救生項目首日就奪得3金、3銀、1銅成績，女子組200公尺障礙賽金牌徐安、女子組4x50公尺障礙賽接力金牌（破全國）-楊金桂、章育禎、陳思安、徐安。女子組50公尺帶假人金牌（破全國）徐安。男子組200公尺障礙賽銀牌安廷耀、男子組4x50公尺障礙賽接力銀牌-曾昱誠、沈益鵬、林士傑、莊沐倫。男子組4x25假人接力銀牌-曾昱誠、王郁濂、安廷耀、莊沐倫。女子組100公尺背魚雷浮標帶假人銅牌陳思安。

在民俗體育跳繩組中，高雄隊在男子團體賽中以三分鐘跳出568下的成績奪下金牌，令人刮目相看。這次民俗體育跳繩在大寮國中教練李柳慧帶隊下，雖僅短短成軍6個月，在選手們犧牲下課、午休及假日不斷練習，獲得預賽及決賽都是第一名的佳績。李柳慧指出，希望這種成功模式能帶進學生的人生中，平時努力付出並有計畫的訓練，比賽時全力以赴，鼓勵學生們以這種態度面對各種挑戰。