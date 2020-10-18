聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄輕軌工期延至113年完工？ 捷運局澄清：無此規畫
高雄輕軌爭議路段難解，有媒體報導，原展延到110年6月完工的期程，市府捷運局近日又評估擬再展延，將報交通部展延到113年。捷運局今發新聞稿強調，輕軌建設在前市長韓國瑜任內延宕1年半，新市長陳其邁上任後積極處理，目前並無展延規畫。
捷運局長吳義隆今表示，目前並無展延規畫，相關工程在韓國瑜上任後完全停擺，至今已延宕1年半，才導致明年6月完工的期程面臨展延的壓力，但陳其邁上任後積極應對，並加強溝通，盼能讓輕軌早日復工。
吳義隆表示，陳其邁指示市府團隊以多數人的公共利益為依歸，兼顧少數民眾的不同意見，在路線不變的前提下，進行各種路型方案的交通模擬試算，包括路廊北移與停車位的規劃等。
捷運局說，希望以科學且具體的模擬結果，與沿線市民進行溝通，讓輕軌能夠盡快復工，高雄市政府目前並無展延工期的規畫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言