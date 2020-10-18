高雄輕軌工期延至113年完工？ 捷運局澄清：無此規畫

高雄輕軌爭議路段難解，有媒體報導，原展延到110年6月完工的期程，市府捷運局近日又評估擬再展延，將報交通部展延到113年。捷運局今發新聞稿強調，輕軌建設在前市長韓國瑜任內延宕1年半，新市長陳其邁上任後積極處理，目前並無展延規畫。

捷運局長吳義隆今表示，目前並無展延規畫，相關工程在韓國瑜上任後完全停擺，至今已延宕1年半，才導致明年6月完工的期程面臨展延的壓力，但陳其邁上任後積極應對，並加強溝通，盼能讓輕軌早日復工。

吳義隆表示，陳其邁指示市府團隊以多數人的公共利益為依歸，兼顧少數民眾的不同意見，在路線不變的前提下，進行各種路型方案的交通模擬試算，包括路廊北移與停車位的規劃等。

捷運局說，希望以科學且具體的模擬結果，與沿線市民進行溝通，讓輕軌能夠盡快復工，高雄市政府目前並無展延工期的規畫。