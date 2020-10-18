快訊

普悠瑪最終調查報告 董家大姐：可接受但不夠完整

挑戰能高縱走傳意外 六旬男疑高山症失溫身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄輕軌工期延至113年完工？ 捷運局澄清：無此規畫

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市捷運局今強調，新市長陳其邁上任後積極處理輕軌建設案，目前無展延規畫。本報資料照片
高雄市捷運局今強調，新市長陳其邁上任後積極處理輕軌建設案，目前無展延規畫。本報資料照片

高雄輕軌爭議路段難解，有媒體報導，原展延到110年6月完工的期程，市府捷運局近日又評估擬再展延，將報交通部展延到113年。捷運局今發新聞稿強調，輕軌建設在前市長韓國瑜任內延宕1年半，新市長陳其邁上任後積極處理，目前並無展延規畫。

捷運局長吳義隆今表示，目前並無展延規畫，相關工程在韓國瑜上任後完全停擺，至今已延宕1年半，才導致明年6月完工的期程面臨展延的壓力，但陳其邁上任後積極應對，並加強溝通，盼能讓輕軌早日復工。

吳義隆表示，陳其邁指示市府團隊以多數人的公共利益為依歸，兼顧少數民眾的不同意見，在路線不變的前提下，進行各種路型方案的交通模擬試算，包括路廊北移與停車位的規劃等。

捷運局說，希望以科學且具體的模擬結果，與沿線市民進行溝通，讓輕軌能夠盡快復工，高雄市政府目前並無展延工期的規畫。

高雄輕軌 韓國瑜 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

韓國瑜轉戰北漂？ 核心幕僚曝「這縣市」是唯一選項

相關新聞

高雄輕軌工期延至113年完工？ 捷運局澄清：無此規畫

高雄輕軌爭議路段難解，有媒體報導，原展延到110年6月完工的期程，市府捷運局近日又評估擬再展延，將報交通部展延到113年...

國10延伸六龜環評案過關 新寮里長：不排除抗爭

國道10號延伸六龜案攸關高雄、屏東兩地居民對外交通與東高雄觀光，本月14日通過環評。環評過關後幾家歡樂幾家愁，六龜、茂林...

高雄這支測速桿 9個月賺9千張超速罰單

高雄田寮區鹿埔路一支測速照相機，去年光半年就開出9442張罰單，為市庫賺進千萬元，今年這支「退居幕後」，由左營區大中二路...

高市鳥松區歡慶重陽節 提醒長輩「3心5老」很重要

高雄市鳥松區公所提早慶祝重陽節，今天上午在老人文康活動中心舉辦重陽節敬老活動，現場提供針灸、推拿與剪髮等免費服務項目，並...

高雄旗山「大陳義胞」不孤單 後備中心送愛送物資

高雄市旗山區「凱旋新村」安置一群從大陸撤退來台的「大陳義胞」，人數僅剩當年十分之一，不少人是孤苦無依的獨居長輩。高市後備...

推動農村再生！來去高雄田寮鹿埔焢土窯

高雄市田寮區鹿埔社區推廣在地農特產品，透過農村再生計畫及高雄市政府農業局輔導，連續舉辦多年控土窯體驗活動。鹿埔社區「土窯...

屏東測速王洗牌 草埔隧道以1萬3千多件違規超速奪冠

屏東縣內有34座固定式測速照相設備，去年1至7月違規屏東縣台一線431.07K南下戰備道累計高達9543件違規超速，今年...

回應陳其邁 黃偉哲：在台南吃到普通肉燥飯比登天難

高雄市長陳其邁日前在建築園冶獎跟台南市長黃偉哲賭說，「誰輸1個獎項就輸1碗肉燥飯」，昨天跟今天再接連向黃偉哲下戰帖「高雄...

響應資源回收 海巡參與台南青鯤鯓淨攤

「大家一起來動手撿垃圾，讓海岸更漂亮。」海巡署南部分署第11岸巡隊，今天上午配合台南市下鄉服務關懷協會舉辦之「109年度...

坐月子服務員宅急便 高市7年服務5175產婦

高雄市社會局推坐月子到宅服務，今在兒福中心舉辦「坐月子到宅服務優質服務員表揚活動」，社會局長謝琍琍表示，高雄市7年來已服...

大利多！國10里港交流道延伸新威大橋 環評過關

國道10號延伸六龜案受高屏兩地鄉親期盼，高雄市交通局宣布，近日已通過環評，後續將再完成綜合規畫等，最快2022年動工，2...

7歲童到90歲阿公阿嬤 大家一起畫林園在地故事書

高雄市立圖書館林園分館發表《牛車吔故鄉-林園潭頭社區》、《林內天地掃之旅》兩本社區故事書，並舉辦繪本原圖展。林園分館主任...

熱門新聞

影／質詢問「人往生後靈魂多久離開」？官員：沒往生過不知道

台南辦馬拉松！民眾怨被困在車道 警回：誰叫你選這市長

影／比北京天壇高！一貫道白陽聖廟申請金氏世界紀錄

台中草悟廣場11月1日暫熄燈 中市府：已招商重新營運

危橋小心！梅山鄉觀光吊橋繩索斷裂封鎖遊客視若無睹

台東「測速搶錢王」換桿做 南迴427.3k前請減速

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。