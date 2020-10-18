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國10延伸六龜環評案過關 新寮里長：不排除抗爭
國道10號延伸六龜案攸關高雄、屏東兩地居民對外交通與東高雄觀光，本月14日通過環評。環評過關後幾家歡樂幾家愁，六龜、茂林等地觀光業者開心山城對外交通更便利，美濃市區店家與六龜新寮居民則是開心不起來。新寮里長朱玉雲指出，新闢路線從聚落外圍經過，居民擔心私有地被徵收，反彈聲浪很大，陳情多次意見不被接納，未來不排除抗爭。
國道10號起於高雄市區、末端位在旗山，高屏兩地居民爭取國10從里港交流道延伸至六龜、茂林，有利屏東高樹居民出入。高雄市交通局指出，此案近日已通過環評，後續將再完成綜合規畫等，最快2022年動工，2026年完工，單趟可節省15分鐘，路線全長18.1公里、建設經費共128.64億元。
國10延伸案過去在地方召開多次說明會，因路線沒有經過美濃市區，2個月前曾有14位里長聯署陳情，擔心美濃因此被邊緣化。針對環評過關，參與聯署的獅山里長鍾明福無奈說，路線已經定案，看樣子很難翻盤，他個人已經死心。
延伸路線涉及六龜新寮里土地徵收，出口又不在聚落帶來觀光效益，居民反彈極大，開始醞釀抗爭。里長朱玉雲氣憤說，新路線預計徵收近3公頃私人土地，居民人心惶惶，擔心土地被徵收，「吃我們的私有地，卻從新寮閃過去」，這樣規畫無法讓人信服，他過去陳情多次，建議終點站設在新寮，全都「狗吠火車」，一點作用也沒有。
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