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隆隆引擎聲喚起6、7年級追憶 百餘輛名流屏東會師

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東今天上午舉辦「全國名流機車大會師」，共有超過百輛名流機車的收藏家到場。記者陳弘逸／攝影
屏東今天上午舉辦「全國名流機車大會師」，共有超過百輛名流機車的收藏家到場。記者陳弘逸／攝影

屏東今天上午舉辦「全國名流機車大會師」，共有超過百輛名流機車的收藏家，從全台各地陸續到屏東青創聚落集合，主辦單位表示，每輛機車平均車齡30歲左右，依照今天到場的車齡總數可達近4千歲。名流機車收藏家指出，名流機車是許多6、7年級生的共同回憶，由於停產多年，不僅保養不易，零件取得也相當困難，今天還能號召那麼多老車來聚會，真的非常不容易。

「全國名流機車大會師」由青春無悔名流車隊主辦，與facebook名流家族、財團法人屏東創生基金會等社團共同協辦，今年首次選在屏東舉辦，共邀請約120輛名流機車玩家到場車聚。

由於部分玩家不捨將收藏已久的機車騎上路，因此，請託運將愛車搬運到現場，其中，有一名來自宜蘭的玩家，從購買車體重新整頓，車墊、液晶儀表、全車烤漆、手工彩繪與音響裝設等，耗費近40萬元改車。

該名流玩家指出，名流機車停產已久，除了從其他報廢機車「殺肉」拆解可用零件來替代以外，剩下的只能尋找有在復刻相關零件的廠商協助，因此，一台名流機車整頓後，依照玩家的個性與財力，至少會是購車價的6倍以上。

宜蘭的簡姓名流車友表示，名流機車保養雖然不容易，但它是台灣第一台水冷式速克達機車，只要相關零件保養得好，其實引擎性能仍然相當強壯，甚至要環島都不是問題。

22歲的蔡姓女子表示，老闆本身是名流機車的玩家，因為有事無法出席，因此，代替老闆騎著愛車從高雄到屏東參加車聚，老闆本身有三台名流機車，自己雖然沒有收藏，但同樣熱愛復古車款。

來自台北的李姓車友表示，進幾年因為在北宜公路看到有車友騎乘名流機車，瞬間勾起高中回憶，於是轉收藏名流機車，目前已收集20台100到150CC的名流機車，這次也為了參加車聚，從台北大約騎了9個多小時才到屏東。

李姓車友還說，名流機車是許多6、7年級生的共同回憶，能夠與擁有共同回憶的車友聚會，真的非常感動，尤其是玩老車的人日漸減少，老車的保養不易費用又高，不見得每個人都能承擔。

高屏區全國名流大會師主辦人詹正任表示，本次活動共邀請120名來自全國各地的名流車友，但陸續有其他車友到場，因此，數量超過120台，且每輛機車平均車齡30歲左右，依照今天到場的車齡總數可達近4千歲，這次活動能夠成功，非常不容易，畢竟名流機車零件稀少，會維修的技師也不多，今天還能號召那麼多老車來聚會，真的非常不容易。

不少收藏家依據喜好改裝名流機車。記者陳弘逸／攝影
不少收藏家依據喜好改裝名流機車。記者陳弘逸／攝影
蔡姓女子22歲騎著名流機車從高雄到屏東參加車聚。記者陳弘逸／攝影
蔡姓女子22歲騎著名流機車從高雄到屏東參加車聚。記者陳弘逸／攝影
高屏區全國名流大會師主辦人詹正任表示，每輛機車平均車齡30歲左右，依照今天到場的車齡總數可達近4千歲。記者陳弘逸／攝影
高屏區全國名流大會師主辦人詹正任表示，每輛機車平均車齡30歲左右，依照今天到場的車齡總數可達近4千歲。記者陳弘逸／攝影
不少收藏家依據喜好改裝名流機車。記者陳弘逸／攝影
不少收藏家依據喜好改裝名流機車。記者陳弘逸／攝影
屏東今天上午舉辦「全國名流機車大會師」，共有超過百輛名流機車的收藏家到場。記者陳弘逸／攝影
屏東今天上午舉辦「全國名流機車大會師」，共有超過百輛名流機車的收藏家到場。記者陳弘逸／攝影
不少收藏家依據喜好改裝名流機車。記者陳弘逸／攝影
不少收藏家依據喜好改裝名流機車。記者陳弘逸／攝影

屏東

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