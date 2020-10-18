高市鳥松區歡慶重陽節 提醒長輩「3心5老」很重要

高雄市鳥松區公所提早慶祝重陽節，今天上午在老人文康活動中心舉辦重陽節敬老活動，現場提供針灸、推拿與剪髮等免費服務項目，並邀請年滿65歲的長輩代表上台切蛋糕，高市議員邱俊憲、江瑞鴻、張勝富與區長王耀弘等人祝福長輩們重陽節快樂，且永保快樂的心。

鳥松區公所指出，今年敬老活動結合人口及住宅普查宣導，並以「3心5老，世代共融、樂活不老」為主題，所謂3心是指「使長輩開心、讓家屬放心、給長輩關心」，5老是說「保障老本、照顧老身、結交老友、珍惜老伴及安全老屋」，這樣才能打造健康快樂的老年生活。