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高市鳥松區歡慶重陽節 提醒長輩「3心5老」很重要

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
重陽敬老活動中，主辦單位邀請年滿65歲的長輩代表上台切蛋糕，接受眾人祝福。記者徐白櫻／翻攝
重陽敬老活動中，主辦單位邀請年滿65歲的長輩代表上台切蛋糕，接受眾人祝福。記者徐白櫻／翻攝

高雄市鳥松區公所提早慶祝重陽節，今天上午在老人文康活動中心舉辦重陽節敬老活動，現場提供針灸、推拿與剪髮等免費服務項目，並邀請年滿65歲的長輩代表上台切蛋糕，高市議員邱俊憲、江瑞鴻、張勝富與區長王耀弘等人祝福長輩們重陽節快樂，且永保快樂的心。

鳥松區公所指出，今年敬老活動結合人口及住宅普查宣導，並以「3心5老，世代共融、樂活不老」為主題，所謂3心是指「使長輩開心、讓家屬放心、給長輩關心」，5老是說「保障老本、照顧老身、結交老友、珍惜老伴及安全老屋」，這樣才能打造健康快樂的老年生活。

區長王耀弘說，鳥松區現有3處關懷據點、5處C級巷弄長照站，另有2處失智服務據點及1處日間照顧中心，持續建構長照服務環境。

高雄市鳥松區公所迎接一年一度重陽節，今早在老人文康活動中心辦慶祝活動。記者徐白櫻／翻攝
高雄市鳥松區公所迎接一年一度重陽節，今早在老人文康活動中心辦慶祝活動。記者徐白櫻／翻攝

重陽節 高雄市 長照

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