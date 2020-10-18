高雄旗山「大陳義胞」不孤單 後備中心送愛送物資

高雄市旗山區「凱旋新村」安置一群從大陸撤退來台的「大陳義胞」，人數僅剩當年十分之一，不少人是孤苦無依的獨居長輩。高市後備指揮部結合民間資源，今早由指揮官吳國良帶隊慰問，贈送物資給榮民與榮眷，關懷舉動讓住民們備感溫馨。

西元1955年，國民政府陸續將大陸浙江省沿岸的大陳島、漁山島等地居民撤離來台，高雄市阿蓮區再興新村、大社區和平新村、旗山區凱旋新村、鳳山區太平新村、旗津區實踐新村、林園區力行新村等地都有大陳住民，外界統稱為「大陳義胞」。

近年各地老舊眷村陸續拆除改建，旗山後備軍人輔導中心主任長柯宗仁發現，旗山凱旋新村仍維持原貌，聚落環境數十年如一日，有人先生離世後沒有收入，鎮日生活在狹小住家內，爭取資源舉辦關懷活動。

3年來，旗山後備中心持續關懷高齡榮民與榮民遺眷，今早會同高市靈雲功德會、高市八正慈善功德會、衡山南區食物銀行與旗美行善義工隊等單位前往凱旋新村，眾人帶著白米、沙拉油、衛生紙等日用品探望眷村長輩。

高市後備指揮部指揮官吳國良表示，全市38區都有設立後備軍人輔導中心，多數眷村已經改建遷移，旗山凱旋新村是少數仍維持原貌的眷村之一，藉由關懷舉動發揚後備軍人的「忠義精神」。