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推動農村再生！來去高雄田寮鹿埔焢土窯
高雄市田寮區鹿埔社區推廣在地農特產品，透過農村再生計畫及高雄市政府農業局輔導，連續舉辦多年控土窯體驗活動。鹿埔社區「土窯季」已打出口碑，有興趣的團體可上「田寮鹿埔社區發展協會」臉書查詢。
今天的焢土窯活動吸引大批民眾報名，大人小孩吃得超開心。田寮鹿埔社區發展協會理事長石勝南說，控土窯體驗活動已成為鹿埔的年度盛事，每到活動前，社區幹部志工總是齊心協力的籌畫活動內容，整理環境，希望讓遊客玩得安全又盡興。
高雄市政府農業局代理局長王正一表示，今年入秋以來，南部天氣相當不錯，戶外休閒活動熱絡，農村體驗更深受民眾喜愛。今年因為疫情影響，民眾多走向戶外，與大自然親近，鹿埔社區也藉由辦理農村體驗活動，讓更多民眾可深入農村，並鼓勵家長帶著小朋友一同參與。
石勝南解說，搭土窯有些技巧，像是「風向、爐口、堆窯、燒窯、破窯，開窯」等細節，都有長輩的智慧在其中。社區導覽會介紹各種農作物的生長方式、農村傳統生活故事，以及打鹿埔的生態路徑，民眾幸運的話，還可以看到野生鹿或穿山甲的行蹤。
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