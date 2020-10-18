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回應陳其邁 黃偉哲：在台南吃到普通肉燥飯比登天難

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
台南市長黃偉哲說，要在台南吃到普通肉燥飯比登天難。圖／取自許智傑臉書
台南市長黃偉哲說，要在台南吃到普通肉燥飯比登天難。圖／取自許智傑臉書

高雄市長陳其邁日前在建築園冶獎跟台南市長黃偉哲賭說，「誰輸1個獎項就輸1碗肉燥飯」，昨天跟今天再接連向黃偉哲下戰帖「高雄的肉燥飯比較好吃，台南還好而已！」高雄立委許智傑也在臉書推高雄市肉燥飯好吃，不料引來台南市長黃偉哲回說：「身為世界肉燥飯之都，要在台南吃到普通的肉燥飯 比登天還難。」

陳其邁昨在高雄原民豐年祭活動上說，高雄肉燥飯好吃，台南的普通而已。今跟許智傑到鳳山吃肉燥飯，並在臉書發文再強調高雄的肉燥飯好吃，讓人忍不住露出幸福的微笑，「黃偉哲市長，你看看，高雄的肉燥飯比較好吃，台南還好而已！」

許智傑也在臉書上發文說，高雄市的肉燥飯好吃？還是台南市的肉燥飯好吃？當然要問他這個美食擔當！他大推今與陳其邁去吃的鳳山區一家肉燥飯，並表示歡迎黃偉哲有空可以來吃看看。結果引來黃偉哲在留言回應說：「身為世界肉燥飯之都，要在台南吃到普通的肉燥飯 比登天還難喔，其邁市長跟智傑委員，何時來台南市場走一趟？」

黃偉哲 許智傑 陳其邁

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