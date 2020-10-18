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響應資源回收 海巡參與台南青鯤鯓淨攤
「大家一起來動手撿垃圾，讓海岸更漂亮。」海巡署南部分署第11岸巡隊，今天上午配合台南市下鄉服務關懷協會舉辦之「109年度資源回收宣導活動」，在青鯤鯓鎮海將軍廟周邊岸際實施淨灘活動，共回收1500公斤垃圾，使海洋環境恢復原有面貌。
人類的垃圾長久以來隨著河川流入海中，已嚴重破壞生態環境，使海洋生物面臨絕種危機，第11岸巡隊為展現守護海洋生物資源、保障人民水域遊憩品質及保護海洋的決心，主動派遣13名人員協助此次淨灘。
台南市下鄉服務關懷協會於青鯤鯓鎮海將軍廟周邊岸際舉辦淨灘活動，參與民眾約60人沿著岸際，撿拾著不屬於海洋的垃圾，清理各式海岸垃圾約1500公斤，後續將進行垃圾分類，讓資源回收再利用，有效維護海洋生態及海岸環境。
第11岸巡隊表示，塑膠製品或人工廢棄物流入海洋，會造成海洋生物誤食，甚至污染海洋生態環境。如民眾有需要幫助時，隨時都可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署秉持著熱誠的心，全力提供協助，竭誠為民眾服務。
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