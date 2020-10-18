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大利多！國10里港交流道延伸新威大橋 環評過關
國道10號延伸六龜案受高屏兩地鄉親期盼，高雄市交通局宣布，近日已通過環評，後續將再完成綜合規畫等，最快2022年動工，2026年完工，單趟可節省15分鐘，將成美濃、六龜、茂林、桃源等區進出市區重要快速道路，改善山城交通。
高雄市交通局表示，國10里港交流道延伸至新威大橋的新闢道路，以里港交流道匝道東端為起點，略往東北續行至台28線與新威大橋路口為終點，路線全長18.1公里、建設128.64億元，近日已正式通過環評。
交通局說，環評通過後，後續將完成綜合規畫及國發會審查，最快預計後年動工，115年全線完工，單趟可節省15分鐘。另考量道路周邊多有砂石車行駛，為保障用路人安全，通車後將實施禁行砂石車管制措施。
在市長補選前即關切國10延伸案的陳其邁說，該案影響屏東高樹、高雄六龜、茂林與甲仙等地觀光與農產運輸，未來完工後後東側山區可快速抵達高雄市，建構完整農產品運輸與搶災救災路線。
此外，對居民而言，單趟可縮減7公里、15分鐘路程，屆時南部山區觀光與醫療救護全面升級，對六龜、高屏地區觀光產有很大效益。
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