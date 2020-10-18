兩度讚高雄肉燥飯好吃 陳其邁嗆台南：還好而已

高雄市長陳其邁日前在建築園冶獎跟台南市長黃偉哲賭說，「誰輸1個獎項就輸1碗肉燥飯」，昨在高雄原民豐年祭還對黃偉哲叫陣說，高雄的肉燥飯好吃，台南的普通而已。今再於臉書放上吃肉燥飯的照片，並二度嗆聲「你看看，高雄的肉燥飯比較好吃，台南還好而已！」

陳其邁今在臉書說，高雄的肉燥飯好吃，讓人忍不住露出幸福的微笑。「黃偉哲市長，你看看，高雄的肉燥飯比較好吃，台南還好而已！」

陳其邁說，他今早跑完行程，來吃鳳山在地人口耳相傳，中華市場內的林天生肉燥飯。原本做外燴、飯店的老闆，20年前以深厚的料理工夫底子，開始經營肉燥飯小吃店。

手切台灣溫體豬肉，搭上黃金比例的秘方：甘草粉、蒜蓉、油蔥、萬家香醬油，慢火細燉，滷得鹹香(高雄款）鹹香，在炎熱的高雄，正好下飯。

除了肉燥飯，陳其邁說，還能點高雄永安的新鮮魚肚，再搭一碗排骨酥湯，就是補充體力營養的一餐！「高雄才有啦。歡迎來PK！我們高雄肉燥飯最強。對不對？」