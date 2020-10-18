聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩度讚高雄肉燥飯好吃 陳其邁嗆台南：還好而已
高雄市長陳其邁日前在建築園冶獎跟台南市長黃偉哲賭說，「誰輸1個獎項就輸1碗肉燥飯」，昨在高雄原民豐年祭還對黃偉哲叫陣說，高雄的肉燥飯好吃，台南的普通而已。今再於臉書放上吃肉燥飯的照片，並二度嗆聲「你看看，高雄的肉燥飯比較好吃，台南還好而已！」
陳其邁今在臉書說，高雄的肉燥飯好吃，讓人忍不住露出幸福的微笑。「黃偉哲市長，你看看，高雄的肉燥飯比較好吃，台南還好而已！」
陳其邁說，他今早跑完行程，來吃鳳山在地人口耳相傳，中華市場內的林天生肉燥飯。原本做外燴、飯店的老闆，20年前以深厚的料理工夫底子，開始經營肉燥飯小吃店。
手切台灣溫體豬肉，搭上黃金比例的秘方：甘草粉、蒜蓉、油蔥、萬家香醬油，慢火細燉，滷得鹹香(高雄款）鹹香，在炎熱的高雄，正好下飯。
除了肉燥飯，陳其邁說，還能點高雄永安的新鮮魚肚，再搭一碗排骨酥湯，就是補充體力營養的一餐！「高雄才有啦。歡迎來PK！我們高雄肉燥飯最強。對不對？」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言