抽砂船導致馬祖通訊斷訊 民眾憂成常態

繼6月莒光海底電纜遭損毀導致斷訊後，10日晚間莒光再度因抽砂船影響地區電纜，今年2度發生通訊故障，中華電信緊急啟動備用通訊，16日已全面恢復，民眾擔憂通訊異常成常態。

南竿與莒光的海底電纜10日晚間因受損發生通訊故障，導致莒光有線電視、MOD、寬頻網路及部分行動基地台等無法正常使用，目前以備援海纜與微波設備接替運作，故障服務項目都已全面正常運作中。

中華電信表示，最近2次被損壞的南竿莒光段海底光纜，是103年底建設的新海纜，由於莒光海域是沙質海床，且海域海洋深度僅約20公尺，當大陸抽砂船在該海域頻繁抽砂，易造成已埋入海床下2公尺的部分海纜顯露，並遭作業船隻船錨拉斷。

根據日前中華電信馬祖區營業處指出，今年馬祖地區海纜故障的維修費用已超過5000萬元。中華電信總公司昨日回應，由於馬祖正值東北季風時節，海象欠佳，估算此次新增搶修費用，也將落在千萬元。因海纜船若遇海象不佳，就必須入港避風，費用照計，因此海纜搶修費用相當昂貴。

由於馬祖海域鄰近中國，抽砂船問題頻繁，馬祖民眾將擔憂通訊異常未來恐將成為常態。中華電信表示，台馬海纜是國家關鍵通信基礎設施，政府相關部會非常重視安全確保議題，特別是海巡署海巡隊在海纜建設與搶修期間，多給予協助，讓現場作業得以順利完成。

中華電信表示，未來除公司加強備援監測外，海巡隊平時也會在海纜重點保護區域協助加強監視，降低馬祖海域船隻對海纜破壞機率。