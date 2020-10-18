多元族群馬祖媳婦 從料理訴說生命故事

為體現多元族群主體性，連江縣文化處創立「馬媳會」文化課程，希望促進多元族群文化融合，馬媳會系列活動從料理出發，藉由原鄉料理訴說馬祖媳婦的生命故事。

根據內政部統計資料，去年連江縣外籍配偶人數600名，其中大陸、港澳地區配偶數529名；而去年登記69對新人中，屬於外籍配偶有18對，在各縣市結婚對數比率中，連江縣為26.09%，屬比例最高。

為開展由婚嫁而產生的多元族群文化，連江縣文化處以「馬媳攀講茶會」活動，走進外地媳婦的廚房，透過一道道拿手菜，說出原鄉味道與文化，如走進印尼客家華僑的廚房，透過客家、南洋料理與習得的馬祖菜分享與丈夫結緣成為馬祖媳婦的歷程。

另有馬祖「拾味道」的文化傳承體驗活動，扶植新移民女性融入馬祖，拾回馬祖傳統記憶中的好滋味。鐵板社區媽媽教導製作魚麵、魚丸的技巧，共同製出創新的紅糟、墨魚汁、菠菜汁、鰻魚口味的四色魚麵，不僅延續傳統料理手藝，也引導新住民女性開創新色彩的馬祖特色。

承辦馬媳會活動的李芳伶表示，同樣是嫁到馬祖20年的媳婦，她在從事社區營造過程中，理解外地媳婦隻身到陌生環境需要感情支持，希望透過文化課程讓來自不同的地方的馬祖媳婦，有所寄託與交流，至今已有150名馬祖媳婦參加相關活動。

李芳伶表示，食物牽繫著人情與歷史，而飲食是人成長文化的一部分，從料理開始讓馬媳與地方交流，也能用生命經驗的女力崛起故事，給予媳婦們相互支持的力量，相信自己能活得精彩。