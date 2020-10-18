快訊

北市師大校門口計程車逆向衝撞轎車 救出2人送醫救治

後備教召資訊化選員不公 動員電腦將這樣調整參數

多元族群馬祖媳婦 從料理訴說生命故事

中央社 / 連江縣18日電

為體現多元族群主體性，連江縣文化處創立「馬媳會」文化課程，希望促進多元族群文化融合，馬媳會系列活動從料理出發，藉由原鄉料理訴說馬祖媳婦的生命故事。

根據內政部統計資料，去年連江縣外籍配偶人數600名，其中大陸、港澳地區配偶數529名；而去年登記69對新人中，屬於外籍配偶有18對，在各縣市結婚對數比率中，連江縣為26.09%，屬比例最高。

為開展由婚嫁而產生的多元族群文化，連江縣文化處以「馬媳攀講茶會」活動，走進外地媳婦的廚房，透過一道道拿手菜，說出原鄉味道與文化，如走進印尼客家華僑的廚房，透過客家、南洋料理與習得的馬祖菜分享與丈夫結緣成為馬祖媳婦的歷程。

另有馬祖「拾味道」的文化傳承體驗活動，扶植新移民女性融入馬祖，拾回馬祖傳統記憶中的好滋味。鐵板社區媽媽教導製作魚麵、魚丸的技巧，共同製出創新的紅糟、墨魚汁、菠菜汁、鰻魚口味的四色魚麵，不僅延續傳統料理手藝，也引導新住民女性開創新色彩的馬祖特色。

承辦馬媳會活動的李芳伶表示，同樣是嫁到馬祖20年的媳婦，她在從事社區營造過程中，理解外地媳婦隻身到陌生環境需要感情支持，希望透過文化課程讓來自不同的地方的馬祖媳婦，有所寄託與交流，至今已有150名馬祖媳婦參加相關活動。

李芳伶表示，食物牽繫著人情與歷史，而飲食是人成長文化的一部分，從料理開始讓馬媳與地方交流，也能用生命經驗的女力崛起故事，給予媳婦們相互支持的力量，相信自己能活得精彩。

延伸閱讀

扎根原鄉20年 介惠邀請長輩們Run伴健走

馬祖西莒暗夜傳大火 火勢猛烈遇木造房屋整排燒毀

天氣不穩北台大雨特報 海上強風避免沿海活動請注意

戴勝益跨海辦書展 益品書屋10月14日前進馬祖

相關新聞

高雄秋冬空品考驗大 今天戶外運動可安心

秋冬空氣品質考驗來臨，高雄市環保局連日空氣品質觀測都是「預警二級」狀態，高雄市區PM2.5偏高，今天上午8點左右觀測，高...

金門自然村擴大 營建署支持

金門縣有163個自然村，長久以來民眾常反映村內建地不足，金門縣長楊鎮浯要求縣府和營建署溝通，目前獲得正面回應。縣府表示，...

宗教巡禮／金門將軍廟 神明穿軍裝

金門縣金寧鄉西浦頭村郊的將軍廟奉祀古寧頭戰役中為國捐軀的李光前團長，主委莊鎮勝表示，將軍廟本來只是長3公尺、寬2公尺的小...

有人操作無人機月賺7萬 考照報名秒殺

無人機空拍應用愈來愈廣，一機在手商機可觀，高雄、屏東、台東等地掀無人機操作考照熱，實踐大學高雄校區是少數可同時考學科、術...

無人機成救災新寵 消防員拚考照

救人千鈞一髮之際，無人機能扮演救災救難利器，各縣市消防也重視無人機，提高救災能量；事實上無人機用途，台東有釣客用來放長線...

影／不受疫情影響 墾丁夢幻聯合婚禮報名秒殺

屏東縣109年度聯合婚禮今天舉行，今年選在南洋峇里島風情洋溢的墾丁舉辦，縣府送出墾丁凱撒飯店3天2夜住宿和家電、伴手禮，...

草地上的盛宴無拘無束 高市聯合豐年節吸引2千族人

高雄市原住民族聯合豐年節「高雄豐潮原青崛起」今天下午在高雄鳳山登場，今年以原住民族的第15族「拉阿魯哇族」為主題，高雄市...

澎湖防制藥癮 賴峰偉籲加入反毒守門人行列

澎湖縣毒品危害防制中心今天舉辦「毒防有效率，防毒好遊趣」藥癮防制活動，澎湖縣長賴峰偉出席活動，表示新興毒品與日俱增，造成...

金門開辦老人「獨立倡導」課程 為「礙」發聲

金門邁入高齡社會，人口老化比例高達14%，金門縣政府為維護地區社福機構老人權益並強化機構服務量能，今天在國立金門大學辦理...

佳樂水國際衝浪大賽登場 中英混血兄妹要拚巴黎奧運

邁入第15年的屏東縣滿州佳樂水國際衝浪大賽昨天起登場，受疫情影響，外國高手無法來台，比賽匯集國內頂尖高手，其中，新生代年...

林務局屏東林管處招募新血 歡迎加入森林護管工作行列

林務局屏東林區管理處將在109年12月5日、6日在嘉義市舉辦約僱森林護管員甄試，招考8名（含原住民族保障名額1名），每月...

從居家服務員到鄉民代表 「學會放下自己」

介惠基金會長期關注屏東縣原鄉部落，以「在地人服務在地人」為理念，培力部落婦女，屏東縣瑪家鄉民代表胡青娥從早期擔任介惠志工...

熱門新聞

影／質詢問「人往生後靈魂多久離開」？官員：沒往生過不知道

豪雨沖垮宜蘭秘境「粉鳥林」便道 車輛進不去、出不來

蔣宋美齡落款「陸光四村」牌匾 塵封20年今天重揭牌

影／南橫公路戒茂斯登山獵徑 山友：台東版阿凡達森林

影／比北京天壇高！一貫道白陽聖廟申請金氏世界紀錄

一貫道白陽聖廟在台中 盧市長：歡迎全球道親回家朝聖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。