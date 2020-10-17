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金門高粱風獅爺文化季熱鬧登場 好吃好玩民眾笑開懷

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金沙鎮「高粱老街風獅爺文化季」今天熱鬧登場，北區國稅局金門稽徵所也到場設攤宣導，金門縣長楊鎮浯（右四）、金沙鎮長吳有家（右三）慰問工作人員辛勞。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮「高粱老街風獅爺文化季」今天熱鬧登場，北區國稅局金門稽徵所也到場設攤宣導，金門縣長楊鎮浯（右四）、金沙鎮長吳有家（右三）慰問工作人員辛勞。記者蔡家蓁／攝影

風獅爺金門特有的文化，金門共有100多尊風獅爺，其中65尊遍布金沙鎮。金沙鎮今天起一連二天舉辦「高粱老街風獅爺文化季」，以風獅爺、高粱田、老街、美食等為活動主題，吸引上千名民眾前往參加，當中，包括風獅爺紅龜粿與「App尋找風獅爺」等活動，都相當熱門，民眾都覺得超好玩。

金沙鎮「高粱老街風獅爺文化季」今明兩天在金沙戲院前登場，上午還舉辦熱鬧的開幕典禮，由縣長楊鎮浯、金沙鎮長吳有家、議長洪允典和立委陳玉珍等人共同主持啟動儀式，隨即大家還到各攤位參觀採購，活絡商圈經濟。

楊鎮浯表示，這個活動已連辦9屆，在鎮公所的努力之下，活動越辦越好，他說，今年在吳鎮長團隊的策畫下，尋找風獅爺App活動還跟台北市立動物園合作，造成很大的轟動與回響；期待未來縣府陸續推出的馬山港、金沙親子公園、金沙綜合社福大樓和金東戲院、金沙戲院的活化再利用，一起努力讓金沙風華再現。

今天包括「風獅爺紅龜粿DIY」、「親子彩繪風獅爺時鐘」與「EVA筆筒風獅爺」、「美食園遊會」等活動都很受歡迎，吸引民眾大排長龍參與，不少親子都說好好玩。此外，包括財政部北區國稅局金門稽徵所與金門縣警局交通隊也到場「擺攤」做宣導，民眾都熱情參與，搶答題拿好禮。

金沙鎮公所表示，尋找風獅爺App遊戲規則及兌獎，活動自8月起至11月18日止，期間凡完成實境解謎（台北市立動物園或金沙鎮文化季）即可兌換風獅爺撲克牌或紙膠帶（隨機贈送，數量有限換完為止）；另外，App每個月有「月挑戰」活動，隨機出現25尊風獅爺供尋找，並於下個月10日前隨機抽出小禮（每月小禮皆不同）。如對活動有疑問可電洽352150轉農觀課洽詢。

金沙鎮「高粱老街風獅爺文化季」今天熱鬧登場，金門縣長楊鎮浯（左二）、金沙鎮長吳有家（右二）也與民眾一起體驗手作活動。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮「高粱老街風獅爺文化季」今天熱鬧登場，金門縣長楊鎮浯（左二）、金沙鎮長吳有家（右二）也與民眾一起體驗手作活動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局交通隊也到場進行交通宣導，民眾都熱情參與，拿好禮。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局交通隊也到場進行交通宣導，民眾都熱情參與，拿好禮。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮「高粱老街風獅爺文化季」今天熱鬧登場，金門縣長楊鎮浯、金沙鎮長吳有家一起主持啟動儀式。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮「高粱老街風獅爺文化季」今天熱鬧登場，金門縣長楊鎮浯、金沙鎮長吳有家一起主持啟動儀式。記者蔡家蓁／攝影

風獅爺 金門 親子

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