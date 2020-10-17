金大原住民族學生資源中心成立 讓原民學子有家的感覺

國立金門大學目前有約60名原住民學生，為提升照顧原住民學生的學習與生活，金大昨舉行原住民族學生資源中心揭牌儀式，金大表示，該中心讓身在異鄉求學的原民學子有家的感覺，裡面有很多原住民的圖騰、服飾器具和各類掛圖，也歡迎大家前來認識原住民族群。

金大昨辦原住民族學生資源中心揭牌儀式，包括教育部綜合規劃司王明源副司長、原住民族委員會教育文化處毛原挺科長、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金門縣政府教育處楊恭墉督學與各大學代表等嘉賓都蒞臨祝福，共同見證金大在原民教育大步往前邁進。

金大校長陳建民表示，該校原住民學生，均相當積極、陽光、開朗，今年8月1日成立原住民族學生資源中心以來，歷經2.5個月的規劃和運作，今天終於正式舉行揭牌儀式，未來將結合校內與社會各界力量，提供學生更多的協助與照顧，提升其學習與生活能力，凝聚原民同學們彼此的感情及向心力，並積極推廣原住民文化活動，促進多元文化的認識。

王明源指出，教育部很重視原住民學生的學習權益，近幾年來政府通過許多法律和政策來照顧原民學生，營造更友善的學習環境。王明源表示，金大原民學生雖然不足百名，但學校努力提供學生很多的照顧，金大同學是非常幸福的，也期盼同學在學有所成之後，能貢獻所學才能，造福社會。