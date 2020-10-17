六龜「甘單市集」不簡單 11月21 日還有最後一場
以藝術與在地人文特色為主題的高市六龜「甘單市集」第二場今登場，25個結合手作、烘焙、料理、鮮果、飲品與公益等類型的攤位人潮滿滿，現場還有專業製茶師傅示範炒茶技巧，遊客假日可享受逛市集樂趣，還能學到六龜山茶知識。
「甘單市集」是取台語諧音簡單的意思 ，「多多鳥濕地教室」結合屏科大森林系與企管系、高雄市荖濃溪環境藝術促進會、寶來人文協會、十八羅漢山自然人文協會等單位在六龜荖濃溪右岸的台27甲線道路旁草地辦假日市集，今天是第二場，11月21日還有一場。
市集規劃多項體驗，包括手炒茶、蜂蠟護唇膏DIY、涼拌木瓜絲和手做點心等，還有濕地生態教育解說，所有手作課程都是在地產物與生態的結合。另有林管處六龜工作站配合活動發放樹苗，遊客用發票或有獎徵答可獲贈樹苗。
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