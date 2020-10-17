影／不受疫情影響 墾丁夢幻聯合婚禮報名秒殺

屏東縣109年度聯合婚禮今天舉行，今年選在南洋峇里島風情洋溢的墾丁舉辦，縣府送出墾丁凱撒飯店3天2夜住宿和家電、伴手禮，開放25對新人報名，隔天即滿額；下午在凱撒飯店池畔的浪漫夢幻會場，在縣長潘孟安主婚、副縣長吳麗雪證婚和親友觀禮見證下，25對新人互許終身，共創人生新旅程。

「南洋島嶼島風情的墾丁，對新人超有吸引力！」縣府民政處長徐富葵說，今年遇上新冠肺炎疫情，聯合婚禮特別選在有好空氣、碧海藍天的墾丁，送出價值3.5萬元的凱撒飯店3天2夜住宿家電禮，吸引不少外地新人報名，延續去年開放25對名額，開放不久即秒殺滿額，絲毫不受疫清影響。