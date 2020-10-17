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影／不受疫情影響 墾丁夢幻聯合婚禮報名秒殺

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣109年度聯合婚禮今天下午在墾丁凱撒飯店舉行，25對新人互許終身，共創人生新旅程。記者潘欣中／攝影
屏東縣109年度聯合婚禮今天下午在墾丁凱撒飯店舉行，25對新人互許終身，共創人生新旅程。記者潘欣中／攝影

屏東縣109年度聯合婚禮今天舉行，今年選在南洋峇里島風情洋溢的墾丁舉辦，縣府送出墾丁凱撒飯店3天2夜住宿和家電、伴手禮，開放25對新人報名，隔天即滿額；下午在凱撒飯店池畔的浪漫夢幻會場，在縣長潘孟安主婚、副縣長吳麗雪證婚和親友觀禮見證下，25對新人互許終身，共創人生新旅程。

「南洋島嶼島風情的墾丁，對新人超有吸引力！」縣府民政處長徐富葵說，今年遇上新冠肺炎疫情，聯合婚禮特別選在有好空氣、碧海藍天的墾丁，送出價值3.5萬元的凱撒飯店3天2夜住宿家電禮，吸引不少外地新人報名，延續去年開放25對名額，開放不久即秒殺滿額，絲毫不受疫清影響。

25對新人部分來自外縣市，潘孟安致詞時歡迎外地新人來屏東定居，入籍屏東將再送飯店免費住宿好禮；縣府持續營造屏東宜居好城市，提供安居樂業的環境，也歡迎全國民眾來屏東觀光，享受墾丁的陽光、椰林和沙灘。住台中市吳姓新娘說，比較各縣市聯合婚禮條件，屏東縣的墾丁五星飯店3天2夜免費住宿，對她最具吸引力。

屏東縣109年度聯合婚禮今天下午在墾丁凱撒飯店舉行，25對新人互許終身，共創人生新旅程，縣長潘孟安（右）贈賀禮。記者潘欣中／攝影
屏東縣109年度聯合婚禮今天下午在墾丁凱撒飯店舉行，25對新人互許終身，共創人生新旅程，縣長潘孟安（右）贈賀禮。記者潘欣中／攝影
屏東縣109年度聯合婚禮今天下午在墾丁凱撒飯店舉行，25對新人互許終身，共創人生新旅程。記者潘欣中／攝影
屏東縣109年度聯合婚禮今天下午在墾丁凱撒飯店舉行，25對新人互許終身，共創人生新旅程。記者潘欣中／攝影
屏東縣109年度聯合婚禮今天下午在墾丁凱撒飯店舉行，25對新人互許終身，共創人生新旅程，縣長潘孟安（中）和副縣長吳麗雪（中右）分別擔任主婚和證婚。記者潘欣中／攝影
屏東縣109年度聯合婚禮今天下午在墾丁凱撒飯店舉行，25對新人互許終身，共創人生新旅程，縣長潘孟安（中）和副縣長吳麗雪（中右）分別擔任主婚和證婚。記者潘欣中／攝影
屏東縣109年度聯合婚禮今天下午在墾丁凱撒飯店舉行，25對新人互許終身，共創人生新旅程，縣長潘孟安（中）和副縣長吳麗雪（中右）分別擔任主婚和證婚。記者潘欣中／攝影
屏東縣109年度聯合婚禮今天下午在墾丁凱撒飯店舉行，25對新人互許終身，共創人生新旅程，縣長潘孟安（中）和副縣長吳麗雪（中右）分別擔任主婚和證婚。記者潘欣中／攝影

屏東縣 墾丁 婚禮

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