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草地上的盛宴無拘無束 高市聯合豐年節吸引2千族人

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右五）今天下午率局處首長參加原民會聯合豐年節活動，大家都穿著不同族別的原住民服出席活動。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（右五）今天下午率局處首長參加原民會聯合豐年節活動，大家都穿著不同族別的原住民服出席活動。記者徐白櫻／攝影

高雄市原住民族聯合豐年節「高雄豐潮原青崛起」今天下午在高雄鳳山登場，今年以原住民族的第15族「拉阿魯哇族」為主題，高雄市長陳其邁率領市府團隊穿著各族原民服裝參與活動，並與原民會主委夷將．拔路兒一起接受拉阿魯哇族長老祝福。

高市原住民人數約3.5萬人，涵蓋16族。今年聯合豐年節以居住在桃源、那瑪夏兩地的拉阿魯哇族為主題，市長陳其邁穿上族服，率觀光、新聞與青年局等同樣換上各族代表性族服的首長參加活動，現場聚集2千多名族人，來自四面八方的族人齊聚鳳山捷運站後方草原談天說地，氣氛很嗨。

陳其邁說，高雄是文化多元的城市，原住民族讓城市文化更豐富、讓高雄更美麗，今天場內場外人山人海；市府各局處動起來，全力來幫忙，讓原住民族能夠真正的在高雄市，有主人的感覺，這個很重要。

市府原民會主委阿布斯指出，今年豐年節首度由各部落遵循祖先傳統舉辦儀式，藉此感謝神明庇佑五穀豐收，晚會邀請梁文音、宋楚琳、金秀麗、舞炯恩等原民歌手輪番登場演唱。

今年豐年節首度由各部落遵循祖先傳統舉辦儀式，今年以「拉阿魯哇族」為主題，藉此感謝神明庇佑五穀豐收。記者徐白櫻／攝影
今年豐年節首度由各部落遵循祖先傳統舉辦儀式，今年以「拉阿魯哇族」為主題，藉此感謝神明庇佑五穀豐收。記者徐白櫻／攝影

原住民 豐年節 陳其邁

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