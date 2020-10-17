草地上的盛宴無拘無束 高市聯合豐年節吸引2千族人

高雄市原住民族聯合豐年節「高雄豐潮原青崛起」今天下午在高雄鳳山登場，今年以原住民族的第15族「拉阿魯哇族」為主題，高雄市長陳其邁率領市府團隊穿著各族原民服裝參與活動，並與原民會主委夷將．拔路兒一起接受拉阿魯哇族長老祝福。

高市原住民人數約3.5萬人，涵蓋16族。今年聯合豐年節以居住在桃源、那瑪夏兩地的拉阿魯哇族為主題，市長陳其邁穿上族服，率觀光、新聞與青年局等同樣換上各族代表性族服的首長參加活動，現場聚集2千多名族人，來自四面八方的族人齊聚鳳山捷運站後方草原談天說地，氣氛很嗨。

陳其邁說，高雄是文化多元的城市，原住民族讓城市文化更豐富、讓高雄更美麗，今天場內場外人山人海；市府各局處動起來，全力來幫忙，讓原住民族能夠真正的在高雄市，有主人的感覺，這個很重要。