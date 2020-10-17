金門開辦老人「獨立倡導」課程 為「礙」發聲

金門邁入高齡社會，人口老化比例高達14%，金門縣政府為維護地區社福機構老人權益並強化機構服務量能，今天在國立金門大學辦理「獨立倡導課程」，邀請國立金門大學社工系系主任葉肅科博士講課，葉肅科透過輕鬆的授課方式說明獨立倡導的重要性，教導學員認識老人身心發展，並指導參加志工如何與機構老人互動、溝通技巧、處理抱怨以及解決問題。

金門老年人口的增加、少子化的現象更加嚴重之後，弱勢老人居住於機構中人數增加，老人沒有能力展現其自主性與改變其生活及照顧服務的現況，如何避免弱勢老人獨住於機構中所產生之困境。金門縣府社會處長董燊表示，所謂獨立倡導亦即弱勢老人進入機構後，在缺乏家人關懷與支持的情況下，需要有代言人為其發聲做倡導，提供家人性質之關懷與支持；當機構老人之期望與機構內工作人員之評估或看法不同時，「獨立倡導」便是一個極重要的途徑。

倡導人主要協助弱勢群體表達老人的看法、運用傾聽與支持個案獲得資訊，並自行決定自身生活決策；倡導人的職責是提供個案建議與協助他們做判斷或協助個案解決問題，不應將自己的看法加諸於此。

社會處表示，盼未來能在地區的老人機構內實施獨立倡導，以保障老人權益與維護老人的照護與生活品質，藉由倡導人定期的拜訪，關懷老人的需求，協助老人與機構主管、工作人員溝通，協商老人權益與生活抱怨等議題，創造雙贏的解決方式。