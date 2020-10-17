佳樂水國際衝浪大賽登場 中英混血兄妹要拚巴黎奧運
邁入第15年的屏東縣滿州佳樂水國際衝浪大賽昨天起登場，受疫情影響，外國高手無法來台，比賽匯集國內頂尖高手，其中，新生代年輕好手、中英混血的潘海心、潘美心兄妹，更以爭取2024年法國巴黎奧運衝浪示範賽為目標；國內短板衝浪常勝軍的國巨衝浪隊教練郭恆良不諱言，衝浪在台灣是冷門運動，礙於主客觀條件，衝向奧運最高殿堂猶如「不可能的任務」。
主辦的台灣海洋休閒運動發展協會說，衝浪運動在台灣有一定的人口，產業已形成規模，比賽是刺激並提升衝浪水準的重要一環，今年的活動主軸以「Ocean Family」概念出發，在比賽前已辦一系列海洋活動，如自潛講座、潮間帶體驗等，比賽期間會場有海洋市集、免費SUP推廣體驗和海洋親子照片票選，在觀賞高手逐浪外，也希望海洋休閒活動能進入每個家庭。
因疫情關係，今年的佳樂水國際衝浪大賽「星度」大減，少了職業級的外國選手參賽，仍有少數長期居住在台灣的外國選手報名，選手也感謝縣府的經費支持，在國外疫情持續延燒之際，還能有賽事舞台能夠一展身手；長、短板比賽均匯集國內頂尖高手，最受矚目的是有郭恆良 、鍾昀蓉、邱晉豪等國手資歷的國巨衝浪隊，和近年在國內外賽成績亮眼的潘海心、潘美心兄妹，
20歲潘海心、18歲潘美心兄妹，在英籍父親和台籍母親支持下，因家住恆春從小就接觸衝浪，2人過去是青少組常勝軍，出征國外也有亮眼表現，2人志在爭取2024年巴黎奧運衝浪示範賽，潘海心說：「知道不容易，但不試確定沒機會」；32歲的國巨衝浪隊教練郭恆良說，東京奧運衝浪示範賽，各國最多1男1女，且要在世界職業巡迴賽績分排名前幾名，台灣選手要能取得資格衝向奧運，猶如「不可能的任務」。
屏東縣長潘孟安今天除到場主持開幕儀式，也受邀與當地學童體驗SUP運動，並到「海洋市集」參訪各式特色攤販，他說，恆春半島不只擁有豐富的海洋生態，10月正是觀賞灰面鵟鷹過境的最佳時節，假日到佳樂水賞高手衝浪、享美食逛市集外，可品嘗港口茶、賞落鷹、參訪沙漠景觀的九棚社區、再到車城四重溪泡溫泉，透過溫泉、透過漫步，或到滿州聲音博物館，來趟身心靈舒壓旅遊。
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