佳樂水國際衝浪大賽登場 中英混血兄妹要拚巴黎奧運

邁入第15年的屏東縣滿州佳樂水國際衝浪大賽昨天起登場，受疫情影響，外國高手無法來台，比賽匯集國內頂尖高手，其中，新生代年輕好手、中英混血的潘海心、潘美心兄妹，更以爭取2024年法國巴黎奧運衝浪示範賽為目標；國內短板衝浪常勝軍的國巨衝浪隊教練郭恆良不諱言，衝浪在台灣是冷門運動，礙於主客觀條件，衝向奧運最高殿堂猶如「不可能的任務」。

主辦的台灣海洋休閒運動發展協會說，衝浪運動在台灣有一定的人口，產業已形成規模，比賽是刺激並提升衝浪水準的重要一環，今年的活動主軸以「Ocean Family」概念出發，在比賽前已辦一系列海洋活動，如自潛講座、潮間帶體驗等，比賽期間會場有海洋市集、免費SUP推廣體驗和海洋親子照片票選，在觀賞高手逐浪外，也希望海洋休閒活動能進入每個家庭。

因疫情關係，今年的佳樂水國際衝浪大賽「星度」大減，少了職業級的外國選手參賽，仍有少數長期居住在台灣的外國選手報名，選手也感謝縣府的經費支持，在國外疫情持續延燒之際，還能有賽事舞台能夠一展身手；長、短板比賽均匯集國內頂尖高手，最受矚目的是有郭恆良 、鍾昀蓉、邱晉豪等國手資歷的國巨衝浪隊，和近年在國內外賽成績亮眼的潘海心、潘美心兄妹，

20歲潘海心、18歲潘美心兄妹，在英籍父親和台籍母親支持下，因家住恆春從小就接觸衝浪，2人過去是青少組常勝軍，出征國外也有亮眼表現，2人志在爭取2024年巴黎奧運衝浪示範賽，潘海心說：「知道不容易，但不試確定沒機會」；32歲的國巨衝浪隊教練郭恆良說，東京奧運衝浪示範賽，各國最多1男1女，且要在世界職業巡迴賽績分排名前幾名，台灣選手要能取得資格衝向奧運，猶如「不可能的任務」。