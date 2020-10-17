林務局屏東林管處招募新血 歡迎加入森林護管工作行列

林務局屏東林區管理處將在109年12月5日、6日在嘉義市舉辦約僱森林護管員甄試，招考8名（含原住民族保障名額1名），每月待遇3萬0030元起，進用後依相關規定可逐步晉報酬薪點，最高每月待遇4萬5045元，可依勤務內容支給山地巡護作業費；另可支領年終工作獎金及享有勞保、勞退、健保、員工年度休假等福利，歡迎符合資格者踴躍報名。

屏東林管處指出，約僱森林護管員工作內容為森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查及其他森林護管法規規定之相關工作。

甄試內容分為二試，第一試術科測驗在109年12月5日舉行，成績合格者始得參加第二試的筆試、口試，第二試訂在109年12月6日（星期日）舉行，術科測驗、筆試及口試均在嘉義市舉行（甄試地點另行公告），請考生在109年12月1日起留意屏東林管處網站公告的考場位置及交通資訊相關訊息。

林管處指出，報名日期從109年10月16日至109年11月16日，逾期恕不受理（體格檢查需花費較多天數，請考生務必提早檢查，以免報名逾期）。

報名一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件，應考人應在109年11月16日前（以郵戳為憑），以限時掛號郵寄至900屏東市民興路39號「行政院農業委員會林務局屏東林區管理處約僱森林護管員甄試試務組」。