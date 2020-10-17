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從居家服務員到鄉民代表 「學會放下自己」

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
介惠基金會執行長施欣錦（左）與瑪家鄉民代表胡青娥，胡青娥早期曾擔任介惠基金會志工、居服督導，轉換跑道成為民代，擴大服務面向。記者劉星君／攝影
介惠基金會執行長施欣錦（左）與瑪家鄉民代表胡青娥，胡青娥早期曾擔任介惠基金會志工、居服督導，轉換跑道成為民代，擴大服務面向。記者劉星君／攝影

介惠基金會長期關注屏東縣原鄉部落，以「在地人服務在地人」為理念，培力部落婦女，屏東縣瑪家鄉民代表胡青娥從早期擔任介惠志工到成為介惠居服督導，6年前她離開介惠後轉換跑道，成為鄉民代表，她說，「學會放下自己」，替族人發聲，爭取資源。

介惠基金會指出，20年前留在家鄉的部落婦女，照顧孩子之餘只能打零工，沒有謀生技能。介惠從招募部落婦女組成工作團開始，在部落中逐戶訪查需要被照顧的獨居老人，成立家庭資源中心，讓部落族人有地方諮詢。當時婦女還組成「團掃」小組，打理獨居老人的家，為家屋刷新油漆，部落婦女投入居家照顧服務工作，開始有穩定收入，也看見家鄉改變的契機。

介惠基金會在屏東原鄉服務20年，培育逾百名偏鄉婦女擔任照服員，有些婦女朋友從服務過程看到家鄉需求，轉換跑道，投入公職競選代表。泰武鄉民代表孫光照，是早期介惠的照服員，她說「選鄉代時，第一條政見就是要照顧獨居老人」。

瑪家鄉民代表胡青娥，早期也是介惠志工、照服員，一路上她跟著介惠一起成長，她說「放下自己，為長者服務」，她也擔任屏東縣原住民特色農業推動協會理事長，將家鄉紅藜與知名企業契作，結合產品開發，提升部落經濟與發展。她說，民意代表身分讓她擴大服務面向，也期許能為原民發聲，爭取更多資源。

屏東縣瑪家鄉民代表胡青娥早期曾擔任介惠基金會志工、居服督導，轉換跑道成為民代，擴大服務面向。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉民代表胡青娥早期曾擔任介惠基金會志工、居服督導，轉換跑道成為民代，擴大服務面向。記者劉星君／攝影

屏東縣 獨居老人 照服員

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