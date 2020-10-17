從居家服務員到鄉民代表 「學會放下自己」

介惠基金會長期關注屏東縣原鄉部落，以「在地人服務在地人」為理念，培力部落婦女，屏東縣瑪家鄉民代表胡青娥從早期擔任介惠志工到成為介惠居服督導，6年前她離開介惠後轉換跑道，成為鄉民代表，她說，「學會放下自己」，替族人發聲，爭取資源。

介惠基金會指出，20年前留在家鄉的部落婦女，照顧孩子之餘只能打零工，沒有謀生技能。介惠從招募部落婦女組成工作團開始，在部落中逐戶訪查需要被照顧的獨居老人，成立家庭資源中心，讓部落族人有地方諮詢。當時婦女還組成「團掃」小組，打理獨居老人的家，為家屋刷新油漆，部落婦女投入居家照顧服務工作，開始有穩定收入，也看見家鄉改變的契機。

介惠基金會在屏東原鄉服務20年，培育逾百名偏鄉婦女擔任照服員，有些婦女朋友從服務過程看到家鄉需求，轉換跑道，投入公職競選代表。泰武鄉民代表孫光照，是早期介惠的照服員，她說「選鄉代時，第一條政見就是要照顧獨居老人」。