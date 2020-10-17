高雄成年禮百名學生手做便當謝父母 酸甜苦辣自己嘗

高雄市民政局和教育局今天聯手舉辦今年度的成年禮，100名報名參加的16歲到18歲高中生在三民家商料理教室手做感謝父母的便當，藉由酸甜苦辣的便當料理感謝父母的辛勞 ，到場的父母們也回送卡片或小禮物鼓勵子女在人生的道路上勇往直前。

今天成年禮的手做便當菜色是由三民家商餐飲科老師設計。參與設的老師李建達說，便當分兩層，一層是傳統的油飯和麻油雞，一層是代表現代的多元社會和酸甜苦辣。

李建達表示，傳統拜成年禮拜的守護神是「七娘嬤」、「床母」，要用油飯，今天用八寶甜飯，代表孩子有十八般武藝，要出去闖天下；用薑、麻油做成的麻油雞，是取「出鳥母間（閩南語）」的寓意，即幼鳥被母鳥餵養，如今長大了，要飛出去了。第二層有5個料理，越南春捲是象徵多元社會、新台灣之子，「酸」是梅子蕃茄，綠色山苦瓜代表「苦」， 桂花蒸地瓜是「甜」，代表辣的「豬耳朵」另有感謝父母苦口婆心之意；酸甜苦辣之味是告訴父母人生會遇到很多經歷，不管那種滋味，自己都會勇往直前。

「我以前沒有做過菜給爸媽吃，今天是第一次」、「我在家時會炒一些蛋、煮泡麵啦！」參加成年禮的學生不管男女，都很認真的「組合」老師們準備好的食材，擺進美美的雙層便當盒。當孩子們把便當盒送給到場的父親或母親時，有的家長開心的笑開來，坐在最後排的一位母親從女兒手中接過便當時，直言真的很感動！

民政局副局長陳淑芳、教育局主祕吳文靜代表主辦方鼓勵學生參加過成年禮之後，就邁向人生的另一個階段，要更孝順父母、承擔責任。

去年高雄市舉辦成年禮，是邀學生騎腳踏車，有500參加，今年和去年相較，「規模」似乎變小了。陳淑芳說，今年成年禮因廚房空間有限，受理報名時就限定100人，報名相當踴躍，一下子就額滿。