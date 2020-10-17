扎根原鄉20年 介惠邀請長輩們Run伴健走

介惠基金會致力偏鄉長者照顧工作，今年扎根屏東縣原鄉20周年，今在禮納里部落舉辦RUN伴失智健走，邀請原鄉朋友關注失智議題，也關懷身邊長者，感受原鄉的改變。

介惠執行長施欣錦說，看見原鄉風貌與生活環境大幅改善，選在災後遷村重建、落成10年禮納里部落舉辦原鄉20周年紀念活動。與社團法人台灣居家服務策略聯盟（簡稱居盟）共同主辦2020RUN伴健走在屏東，也是RUN伴失智健走活動進入台灣四年以來，首次在屏東原鄉舉辦。

高齡長輩出門不容易，以健走、闖關等輕鬆方式讓年輕人陪伴長者一起活動，今報名參加健走200位民眾，80歲以上的長輩13人，最高齡是90歲由女兒陪同患有失智的胡Vuvu，70歲以上的長輩有27人，失智長輩有9人參與，90分鐘的健走活動讓爺爺奶奶在部落裡漫步、玩遊戲，完成健走者可獲頒伴跑證明及完賽禮。

介惠基金會指出，介惠成立之初在全台發放救濟物資，發現屏東原鄉因年輕人外流嚴重，留下老人無人照顧，1999年起轉型直接服務機構，進駐屏東8個原鄉，為獨居老人送餐、提供居家照顧服務。

20年來，介惠屏東原鄉以「在地人服務在地人」，讓失能老人與身障者得到持續性專業照顧，促成婦女在地穩定就業，長輩在地安老，建立社區互助型態。

介惠基金會指出，20年來介惠為原鄉婦女提供照服員就業機會約200位，接受照顧服務的高齡長輩及身障者超過700位，原住民同仁比率占全體同仁約85%。