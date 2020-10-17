高雄不缺水？ 吳益政：未雨綢繆規畫伏流水和循環用水

桃竹苗地區因水情吃緊，農田面臨停灌問題，高雄市用水目前仍能維持正常，但高雄市議員吳益政仍提醒高雄市政府要未雨綢繆，增加伏流水為民生用水水源，更要規畫補工業用水之不足。高市水利局長蔡長展說，會與自來水公司一起開發高屏溪中游伏流水資源，工業用水方面，會從循環水資源著手。

吳益政最近數度提出用水方面的建議。他表示，雖然目前高雄地區民生、工業和灌溉用水還可正常供應，但是缺水可能發生在明年或以後，所以不能因目前供水正常即不未雨綢繆，應積極開發伏流水做為民生用水，並因應未來橋頭科學園區和循環經濟園區工業廠商進駐後工業用水需求增加。

他說，伏流水位於河床底下，質量穩定，據屏東科技大學教授丁澈士研究，目前高屏溪伏流水取供量可達75萬噸，伏流水不管是進入民生或工業用水，對高雄都是一大幫助，尤其未來橋科和大林蒲循環經濟園區的用水量大增，市府團隊必須及早準備。

蔡長展表示，高雄的供水，還能供各產業園區之用，大林蒲的供水是需另規畫，目前會從循環水資源著手，會朝高屏溪中游開發伏流水資源。