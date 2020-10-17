防毒品流竄夜店 高市要業者加入「特營防毒網」

高雄市政府毒品防制局舉辦「特定營業場所從業人員毒品危害防制訓練」，邀請視聽歌唱、旅館、夜店等特定娛樂營業場所業者，配合政府「反毒2.0」及「333政策」，加入「特營防毒網」，盼公私協力合作，營造無毒消費環境。

高雄市毒防局長林瑩蓉表示，除了舉辦特定營業場所從業人員毒防訓練、不定期訪查、發動跨局處聯合查察，今年起毒防局更率全國之先，也輔導未納管的業者，共同配合毒防措施，共有205家業者響應支持，超過年度目標數200家，規劃明年繼續辦訓練，希望全面強化特定營業場所的毒防機制。

由於毒咖啡包等新興毒品在夜店、KTV及汽車旅館等場所流竄，行政院「新世代反毒策略2.0」強調降低新興毒品危害，應列管、約制涉毒高風險場所，毒防局才邀請業者參加毒品防制訓練，並請 高雄地檢署主任檢察官林俊傑為業者講習，提醒業者善用通報機制，共同防制毒品流竄。毒防局也鼓勵業者提供公播系統、電視牆，協助防毒宣導。

高雄市毒防局因防疫及業者參訓不易等因素，也將訓練課程數位化，並製光碟，希望透過多元管道供業者運用，擴大訓練效益。