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愛河會多出彎曲河岸 高市規畫融入微滯洪綠帶水域
為了增加愛河沿岸的水域景觀並增加滯洪功能，高雄市水利局規畫在愛河中上游進行「堤岸調整」計畫，在有大片綠地的地帶整建堤岸，「捨直取彎」，引水入綠帶，大雨時也具滯洪功能。
高市水利局長蔡長展說，例如目前愛河沿岸中都濕地、愛河之心就是這樣的規畫，河水與綠帶、公園結合，增加公園和綠帶的親水景觀，河水水位高時，綠帶的水域發揮微滯洪效用。
蔡長展表示，愛河沿岸有較大綠帶的，如客家文物館旁、好市多大順店後方的綠帶（自由路和博愛路之間），但這樣的開發經費龐大，需向中央爭取經費，整個計畫也要經市府和中央核可。
愛河從出海口到愛河之心多為議員簡煥宗的選區，他建議水利局與觀光局聯手打造既具觀光價值也有防洪功能的愛河景觀，對於水利局「堤岸調整」計畫，樂觀其成。
蔡長展說，愛河接近河口的感潮段因為排水防洪的功用，難以做較多規畫，鼓山運河以上的中游河段則有「堤岸調整」空間，水利局評估將寶珠溝和治平橋截流站撤除，融入「提岸調整」，讓河道看起來有彎度，不是像現在一樣呈一線筆直。
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