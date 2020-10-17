屏東創意廣告節首獎「最南點」 從南出發尋找溫暖力量

屏東縣政府舉辦的創意廣告節今年邁入第二年，鼓勵年青影人激發點子幫「屏東」拍廣告。徵件期間吸引113件作品報名，評審團選出10組進入決賽，再分組配對由4位知名網紅指導，包括「又仁」、「台客劇場 TKstory」團隊、國外網紅「LoganDBeck小貝」、以及HowFun團隊的靈魂人物「藍亦明」等，影片成果頗具水準。

「一支好的廣告，能創造經典」潘孟安說，打造讓年輕團隊盡情發揮創意平台，而這些優秀團隊以最具創意30秒廣告表現「屏東」，很不容易，也讓人看見不一樣的屏東，支支精彩。

經評審團討論，以創意性、協調性、社會性及原創性交叉評分，決選出5個獎項。首獎作品《最南點》，創作者蕭希如拍攝技巧純熟，融入都會女子心情故事，隨著影片心境起伏，「南」與「難」的運用巧妙，簡明扼要，作品傳遞溫暖又有張力。

蕭希如激動落淚，她感性說，作品以自身經歷拍攝，過去她曾患重度憂鬱症，憂鬱症最重要就是多接觸陽光，她特別來屏東，透過屏東炙熱的陽光給予自己重新開始的勇氣與希望，順利走出憂鬱。她希望讓每個身體或心裡受傷的人知道，只要懷抱希望，勇敢向前，再難都會過去。

屏東縣府指出，此次比賽不論影片水準及創意概念，都很成熟，增設評審團特別獎，由「1985攝錄工作室」團隊《玩笑屏東》獲得，評審團認為，這部充滿歡笑聲的作品，整體詼諧有趣，「玩與笑」之間，幽默貫穿整支影片，影片畫面中各處都是介紹屏東的風景和細節文字，豐富又有教育性，給予鼓勵及肯定。

「2020屏東創意廣告節」入圍作品線上看: https://reurl.cc/XkQalR