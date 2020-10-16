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聯上高爾夫球練習場開幕 陳其邁替鄰近學校要福利

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁為聯上高爾夫球練習場揭幕開球。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁為聯上高爾夫球練習場揭幕開球。記者王昭月／攝影

聯上集團繼買下高雄大八飯店擴增餐飲市場版圖後，最近又向高雄市政府標租文山特區一塊高爾夫球場閒置土地，結合球場、運動中心、餐廳及停車場於一體，今天開幕。高雄市長陳其邁出席剪綵，希望也能供鄰近學校師生來打打高爾夫球，聯上董事長蘇永義豪爽答應。

聯上集團新建的複合式高爾夫球練習場，原址是港都高爾夫球練習場，占地7436坪，但閒置多時，去年聯上以每年1028萬元租金向教育局標下，租期為8年。

蘇永義說，因疫情緣故，球場延至現在開幕，這裡原本閒置荒廢，但聯上基於社會責任希望能創造三贏局面，一來市府有租金可收，企業也可創造新的商業模式，讓地方受惠。

陳其邁說，過去民間促參案一年本來有四百多億，去年僅七十億，今年剩個位數，他樂見企業參與公共建設，也當場替鄰近學校開口，體育課也能來這麼好的球場打高爾夫球。

聯上建設近年經營觸角廣伸，旗下聯上墾丁BOT飯店案今年底要動工，台北三重商場也將開幕。目前旗下有MLD台鋁、晶綺盛宴、HOTEL DUA、悅品中餐廳及聯上大飯店等，新開幕的聯上高爾夫球練習場結合自有品牌「八號公園」咖啡美食沙龍，球場採每小時計費，開幕期間消費滿3千元即可摸彩，至十月底止。

聯上集團旗下聯上高爾夫球練習場開幕，市長陳其邁出席剪綵祝賀，右二為聯上集團董事長蘇永義。記者王昭月／攝影
聯上集團旗下聯上高爾夫球練習場開幕，市長陳其邁出席剪綵祝賀，右二為聯上集團董事長蘇永義。記者王昭月／攝影

陳其邁 高雄市 疫情

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