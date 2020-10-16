高雄9月土增稅創3年單月新高 上揚幅度6都僅次桃園
高雄市財政局稅捐稽徵處今公布今年9月土地增值稅課徵件數8327件，實徵淨額10.16億元，創3年來單月新高。其中在三民區、新興區和鼓山區的3筆2000平方公尺以上大面積住商用地移轉，挹注了2億元稅收。
高市稅捐處長李瓊慧表示，高市土增稅9月實徵淨額10.16億元，刷新3年來單月新高，比去年同期6.69億元增加3.47億元，成長51.9％，6都中上揚幅度僅次於桃園市，位居6都第2。
稅捐處統計，今年6月後，高市土地增值稅單月課稅件數持續正成長4個月，9月交易8327件，為近3年來單月最高，也是近5年第3季交易件數最高量。市稅處表示，由此顯示高市後疫情時期住宅市場需求快速回溫。其中，橋頭科學園區周邊土地需求大增，建商及企業看好此區域前景，有助不動產市場榮景再現。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言