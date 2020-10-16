用APP繳高雄路邊停車費獲500元禮券 60名幸運者出爐

今年8月15日到9月30日期間用App繳高雄市路邊停車費的民眾，可以到「轉動青春夢」及「停車easy付．抽獎送好物」臉書粉絲頁查看一下自己有沒有中獎，高雄市交通局抽出60名繳費者要送每人面額500元的全聯禮券，名單就公布在此粉絲頁中。

可以付高雄市路邊停車費的APP，包括「LINE Pay Money」、「歐付寶」、「FriDay57」、「Pi拍錢包」、「街口支付」、「車麻吉」及「OnePaid萬付通」等。

高市交通局長張淑娟表示，到今年底止，用這些APP繳高雄市的路邊停車費，可享85折優惠；7月開始推行動支付繳費優惠方案至今，用行動支付繳費的人逐步增加，目前已增加到12.22%。

另外，交通局這個月開始推「公共運輸天天搭現金回饋周周拿」活動，持「一卡通」或 LINE Pay Money 乘車碼搭乘高雄市公車、捷運、輕軌、渡輪或租用YouBike等任一公共運具，而且周一到周日天天搭乘，即可享周周50元儲值金回饋，每月最高可回饋200元到250元。

張淑娟表示，「公共運輸天天搭現金回饋周周拿」活動10月份第一次回饋金將於19日回饋，民眾可持符合資格的一卡通卡片，從本月19日到明年4月30日間，到任一高雄捷運服務台把卡片交由捷運公司人員辦理「常客優惠回饋金過卡作業」，回饋金即以加值方式存入同一張票卡。