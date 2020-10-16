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「一天可編3、40個香蕉竹簍」 內門長輩學編織話當年

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
內門刺竹產業已經消失，內門圖書分館前進社區關懷據點推動手工編織課程，社區長輩重溫年少回憶。記者徐白櫻／攝影
內門刺竹產業已經消失，內門圖書分館前進社區關懷據點推動手工編織課程，社區長輩重溫年少回憶。記者徐白櫻／攝影

南部山林種植大面積莿竹，台灣香蕉外銷興盛年代，蕉農都用竹簍裝香蕉，高雄旗山是香蕉最大集散地，田寮與內門一帶，不分大人小孩，幾乎家家戶戶都編竹簍賺錢。隨時代演變，內門莿竹產業已經消失，內門圖書分館前進社區關懷據點推動手工編織課程，社區長輩重溫年少回憶，也透過課程活化身心。

莿竹是經濟作物，早年近山居民砍伐竹子，竹材可用來當竹竿或鷹架材料，另加工竹簍裝水果運送，在香蕉外銷時期需求大，內門是重要批售地，這段歷史收錄在旗山農會香蕉史。有感於此，內門圖書分館前進內門社區關懷據點開手工編織課，邀請師資進入社區教導阿公、阿嬤編織塑膠籃，課程勾起不少人難忘回憶。

71歲林童春桃阿嬤說，50年前帶著小孩工作，小孩放在編好的竹簍內，竹子要切片處理之後才能作業，當年沒有手套可用，雙手常被銳利竹片刮傷，一天可編3、40個竹簍，後來塑膠製品出現，產業慢慢沒落；當年放在竹簍內的女兒已是年近半百，很多年不再編竹籃，再次接觸感覺陌生又熟悉。

長輩聚在一起，開心拼湊半世紀前生活回憶，另位年逾80的老阿公以前從事莿竹批發，近年雖然記憶退化，談起竹子還是語氣興奮，比手畫腳回憶當年勇。內門區長陳景星也來上課，跟著老師學編織。他說，竹編是內門早年重要產業，編織課程讓長輩有機會勾起以前回憶，系列課程很有意義。

內門圖書分館與內門社區關懷據點開辦手工編織課程，區長陳景星也跟著社區長輩一起學編水果籃。記者徐白櫻／攝影
內門圖書分館與內門社區關懷據點開辦手工編織課程，區長陳景星也跟著社區長輩一起學編水果籃。記者徐白櫻／攝影
內門關懷據點長輩活力十足，不分男女都能編出精美又實用的水果提籃。記者徐白櫻／攝影
內門關懷據點長輩活力十足，不分男女都能編出精美又實用的水果提籃。記者徐白櫻／攝影

香蕉 阿嬤

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