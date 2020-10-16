首屆台灣慢城聯盟年會屏東登場 總統電賀

第1屆台灣慢城聯盟年會今天在屏東縣竹田鄉舉行，總統蔡英文電賀，期許形塑特色深度國民旅遊；聯盟會長蕭文龍表示，台灣慢城聯盟只限11個會員，不再增加。

台灣目前有4個鄉鎮獲國際慢城總部認證，分別是花蓮縣鳳林鎮、嘉義縣大林鎮、苗栗縣南庄鄉及三義鄉；另有7個鄉鎮獲台灣慢城聯盟審核通過，已送國際慢城總部審核中。

這7個準慢城分別是屏東縣竹田鄉及瑪家鄉、雲林縣古坑鄉、花蓮縣玉里鎮、台東縣池上鄉與鹿野鄉、台中市和平區。

在11個慢城鄉鎮推舉下，由花蓮縣鳳林鎮長蕭文龍擔任第1屆「台灣慢城聯盟」主席，聯盟今天在竹田鄉舉辦第1屆「國際慢城-台灣慢城聯盟年會」，11個慢城鄉鎮長與學者齊聚交流慢城發展。

蔡總統電賀，期許藉由慢城年會薪傳地方文化遺產，踐履自然生態保育，攜手形塑特色深度的國民旅遊。

義大利國際慢城總部主席、韓國慢城重要推動者、國際慢城總部副主席孫大鉉也錄製影片跨海祝賀，孫大鉉在影片中表示，「慢城」條件必須居民生活步調慢、有穩定慢城品質、有非基改的有機食物，讓人們來到這裡願意停久一點、靠近一點看。

蕭文龍表示，沒有建設與進步，造就了慢城的自然資源，因此，吸引都市人喜歡到慢城，慢城的認證就像5星飯店及米其林餐廳認證般，會成為民眾想要優先選擇遊玩的城鎮，鳳林鎮自從獲慢城認證後，吸引不少國內外遊客到訪。

蕭文龍說，全世界目前有超過200個慢城，許多國家的城鎮都想申請，總會已在限額，台灣慢城聯盟將限額11個，也就是目前的4個慢城和7個準慢城，除非有鄉鎮退出，才能遞補。

竹田鄉長傅民雄表示，竹田鄉夾在潮州鎮、萬丹鄉和內埔鄉幾個大鄉鎮間，造就了竹田的慢發展，竹田有300年歷史的六堆客家文化，有機檸檬面積全台最大，豬糞尿灌溉種植的香蕉香甜讓人愛不釋口，竹田鄉已準備好邁向慢城。

屏東另一個準慢城瑪家鄉，鄉長梁明輝表示，瑪家有舊筏灣石板屋文化遺址及排灣族文化，鄉內自然山景優美，並以有機紅藜作為慢城推廣的農產品。

聯盟表示，慢城（Cittaslow）是由義大利國際慢城組職所提倡的一種新的生活理念，必須符合5萬人口以下小鎮，符合7大面向、8大公約及72項指標，期待符合保護地球，回歸傳統生活文化的簡單生活。