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屏東縣府拆除永久屋違建 自救會發聲明檢討永久屋政策

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣政府昨拆除禮納里部落的超大違建。記者劉星君／翻攝
屏東縣政府昨拆除禮納里部落的超大違建。記者劉星君／翻攝

屏東縣政府15日依原訂計畫拆除永久屋禮納里部落超大違建，「禮納里好茶部落永久屋居住正義自救會」今發聲明指出，譴責縣府粗暴拆除作為，漠視永久屋族人的生存發展權益，反對縣府針對個案、選擇性執法，要求縣府制定「永久屋基地管理與發展辦法」，盼落實居住正義。屏東縣府原民處重申，拆除的是用來商業用的違建，縣府針對永久屋不足問題已修法，並研擬提高禮納里部落建蔽率與容積率。

屏東縣禮納里部落霧臺鄉好茶部落，有兩棟超高違建，其中一棟的違建戶、霧臺鄉民代表李金龍興建的「脫鞋子部落的共享空間」是3層樓高的鋼構違建，13日族人到縣府陳情抗議，15日縣府仍依原訂計畫拆除違建，另一戶違建戶已自行拆除中。

「禮納里好茶部落永久屋居住正義自救會」成員有250人，今年8月8日成立，自救會今發聲明指出，強烈譴責縣府粗暴的拆除作為，漠視永久屋族人生存發展的權益；反對縣府針對個案，選擇性執法，打壓特定對象的做法；要求縣府近期內制定「永久屋基地管理與發展辦法」，讓永久屋居民有所適從，落實居住正義；也呼籲中央相關部會及立法院認真檢討當前永久屋的問題，調整相關政策並積極展開修法相關事宜，確保永久屋居民生存發展權益。

原民處強調，此次違建的拆除是針對危害公共安全之虞的違建，且作為商業行為使用。目前永久屋出現居住空間不足，縣府除修訂自治條例，已獲縣議會支持通過，永久屋基地的剩餘土地可供家戶人口增加者提出申請自費興建外，縣府也研擬該變更永久屋基地開發計畫，重新檢視，朝向提高建蔽率與容積率，待計畫完成後就會向中央爭取同意，解決住戶自住空間不足的問題。

違建 屏東縣政府 居住正義

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