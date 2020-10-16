新「台灣米王」種出極品米 老農：「嘸撇步」用心而己

在屏東縣崁頂鄉種稻快1甲子的7旬老農顏仙水，2年前在高手如雲的台灣稻米達人賽奪下亞軍，今年再接再厲一舉摘冠，登上今年度米王寶座，屏東縣長潘孟安上月底在臉書分享屏東出好米的好消息，今天親赴顏仙水家頒贈「屏農之光」匾額祝賀，並同享由冠軍米製作的飯湯；大家好奇他如何種出高品質的香Q好米，顏仙水笑答，種稻「嘸撇步」，用心而己。

台灣稻米達人分為「台灣好米組」與「台灣有機米組」競賽，比賽過程嚴謹公正，成為國內種稻農友追求品質精進的目標；比賽分3階段評審，第1階段鄉鎮賽取得鄉鎮冠軍取得全國賽門票，第2階段是稻米外觀品質及食味值等項目的分析測定，取前10名進入第3階段，最後由評審團進行外觀性狀評審及食味官能品評，今年有55個農會、759位農友參賽。

70歲的顏仙水種植的是高雄147香米，從小跟著父親種稻，已有近1甲子的務農經驗；他說，種稻真的「嘸撇步」，得獎只是運氣好，沒有特別的技術，土壤與水質對稻米很重要，同時掌握灑肥時間點，每天細心照顧，就能種出好吃的米，一切用心做就對了，老天自然會給你好回饋；崁頂鄉農會總幹事郭紘瑋說，農會從育苗、播種的田間審查，到收割、稻米檢驗進倉，每個環節都嚴格管控，農友稻米品質每年都有提升，崁頂農香米也打出響亮名號。