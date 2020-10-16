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新「台灣米王」種出極品米 老農：「嘸撇步」用心而己

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安（右）親赴獲台灣稻米達人賽冠軍的崁頂鄉農民顏仙水家，頒贈「屏農之光」匾額祝賀，並同享由冠軍米製作的飯湯。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（右）親赴獲台灣稻米達人賽冠軍的崁頂鄉農民顏仙水家，頒贈「屏農之光」匾額祝賀，並同享由冠軍米製作的飯湯。圖／屏東縣政府提供

屏東縣崁頂鄉種稻快1甲子的7旬老農顏仙水，2年前在高手如雲的台灣稻米達人賽奪下亞軍，今年再接再厲一舉摘冠，登上今年度米王寶座，屏東縣長潘孟安上月底在臉書分享屏東出好米的好消息，今天親赴顏仙水家頒贈「屏農之光」匾額祝賀，並同享由冠軍米製作的飯湯；大家好奇他如何種出高品質的香Q好米，顏仙水笑答，種稻「嘸撇步」，用心而己。

台灣稻米達人分為「台灣好米組」與「台灣有機米組」競賽，比賽過程嚴謹公正，成為國內種稻農友追求品質精進的目標；比賽分3階段評審，第1階段鄉鎮賽取得鄉鎮冠軍取得全國賽門票，第2階段是稻米外觀品質及食味值等項目的分析測定，取前10名進入第3階段，最後由評審團進行外觀性狀評審及食味官能品評，今年有55個農會、759位農友參賽。

70歲的顏仙水種植的是高雄147香米，從小跟著父親種稻，已有近1甲子的務農經驗；他說，種稻真的「嘸撇步」，得獎只是運氣好，沒有特別的技術，土壤與水質對稻米很重要，同時掌握灑肥時間點，每天細心照顧，就能種出好吃的米，一切用心做就對了，老天自然會給你好回饋；崁頂鄉農會總幹事郭紘瑋說，農會從育苗、播種的田間審查，到收割、稻米檢驗進倉，每個環節都嚴格管控，農友稻米品質每年都有提升，崁頂農香米也打出響亮名號。

縣長潘孟安表示，屏東縣因地理位置，是全台1期稻作最早收割的地區，近年來崁頂鄉種植高雄147號香米的品質優良，食用時更帶有淡雅的芋頭香氣，深受消費者歡迎；顏仙水是崁頂鄉米質競賽的常勝軍，這次二度代表崁頂鄉出征，終於奪得全國冠軍，明年度舉辦的屏東熱帶農業博覽會也許就會看到全國冠軍米出現會場，縣府將持續協助與輔導農民，建立台灣好米高品質及安全形象。

屏東縣長潘孟安（中）親赴獲台灣稻米達人賽冠軍的崁頂鄉農民顏仙水家，頒贈「屏農之光」匾額祝賀，並同享由冠軍米製作的飯湯。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（中）親赴獲台灣稻米達人賽冠軍的崁頂鄉農民顏仙水家，頒贈「屏農之光」匾額祝賀，並同享由冠軍米製作的飯湯。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 稻米 潘孟安

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