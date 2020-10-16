點廢成金！芒果籽變瘦身保養品 豬內臟可萃取膠原蛋白

鳳梨皮、甘藷格外品、芒果仁、香檬皮渣、家禽脂肪與豬內臟等等，這些農業生產過程或食用後的剩餘物，都是可以循環再利用的。農委會畜試所與農試所鳳山分所研發之技術能將這些剩餘資材轉為更有價值的產品！除了可以做為飼料之外，豬內臟可以萃出高價值的膠原蛋白，家禽屠宰後的脂肪可以轉變成優質的液態、固態油品，而芒果仁的萃取物具有發展為保養品的潛力。

台南和屏東盛產芒果，每年會產生大量果皮及芒果籽廢棄物，農試所鳳山分所副研究員兼系主任楊淑惠研發以水萃取法，取出芒果植萃素材後，還水萃取芒果仁油，不需氫化就可以直接使用，已開發出芒果仁精華乳保養品，還有抗性澱粉，不只是保養品，還是可抑制脂肪吸收的減肥食品，以及防止黑色素形成的美白產品，未來潛能看好，一年可處理5千噸垃圾，還提高農民收益；但她特別提醒芒果籽含氰苷成分不能直接食用，會產生中毒現象。

高雄種畜繁殖場副研究員兼場長許晉賓以屏東的台灣香檬皮渣開發為動物保健飼料，用來餵豬可提高豬隻日增重，改善里肌肉色，以每頭豬100公斤可提高收益 440元，許晉賓說目前已經技轉，10公斤台灣香檬飼料賣250元，是點廢成金；另畜試所加工組研究員兼組長陳文賢發表，豬（肺、胰及脾）内臟萃取膠原蛋白，可應用在生醫材料等每年可處理120公噸肺臟，還有格外地瓜及鳳梨皮渣開發的草食動物飼糧，家禽脂肪多元利用開發為優質鴨油等。

農委會畜試所所長黃振芳表示，每年的10月16日被聯合國訂為「世界糧食日」，偕同亞太糧肥、農試所鳳山分所在今天發表5項「減少糧食浪費加值技術研發成果」，並預告與亞洲太平洋地區糧食與肥料技術中心將在今年11月5日至6日在台北南港展覽館共同舉辦「以減少糧食浪費與廢棄物再利用探討循環農業的實踐與效益」國際研討會。