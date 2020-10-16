快訊

吳怡農「國土防衛」構想 暴露的問題卻遠超軍事層面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

點廢成金！芒果籽變瘦身保養品 豬內臟可萃取膠原蛋白

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
農委會畜試所今天舉辦減少糧食浪費研發成果發表會。記者吳淑玲／攝影
農委會畜試所今天舉辦減少糧食浪費研發成果發表會。記者吳淑玲／攝影

鳳梨皮、甘藷格外品、芒果仁、香檬皮渣、家禽脂肪與豬內臟等等，這些農業生產過程或食用後的剩餘物，都是可以循環再利用的。農委會畜試所與農試所鳳山分所研發之技術能將這些剩餘資材轉為更有價值的產品！除了可以做為飼料之外，豬內臟可以萃出高價值的膠原蛋白，家禽屠宰後的脂肪可以轉變成優質的液態、固態油品，而芒果仁的萃取物具有發展為保養品的潛力。

台南和屏東盛產芒果，每年會產生大量果皮及芒果籽廢棄物，農試所鳳山分所副研究員兼系主任楊淑惠研發以水萃取法，取出芒果植萃素材後，還水萃取芒果仁油，不需氫化就可以直接使用，已開發出芒果仁精華乳保養品，還有抗性澱粉，不只是保養品，還是可抑制脂肪吸收的減肥食品，以及防止黑色素形成的美白產品，未來潛能看好，一年可處理5千噸垃圾，還提高農民收益；但她特別提醒芒果籽含氰苷成分不能直接食用，會產生中毒現象。

高雄種畜繁殖場副研究員兼場長許晉賓以屏東的台灣香檬皮渣開發為動物保健飼料，用來餵豬可提高豬隻日增重，改善里肌肉色，以每頭豬100公斤可提高收益 440元，許晉賓說目前已經技轉，10公斤台灣香檬飼料賣250元，是點廢成金；另畜試所加工組研究員兼組長陳文賢發表，豬（肺、胰及脾）内臟萃取膠原蛋白，可應用在生醫材料等每年可處理120公噸肺臟，還有格外地瓜及鳳梨皮渣開發的草食動物飼糧，家禽脂肪多元利用開發為優質鴨油等。

農委會畜試所所長黃振芳表示，每年的10月16日被聯合國訂為「世界糧食日」，偕同亞太糧肥、農試所鳳山分所在今天發表5項「減少糧食浪費加值技術研發成果」，並預告與亞洲太平洋地區糧食與肥料技術中心將在今年11月5日至6日在台北南港展覽館共同舉辦「以減少糧食浪費與廢棄物再利用探討循環農業的實踐與效益」國際研討會。

亞太糧肥主任張淑賢表示，「全球有百分之14至40的糧食是浪費的」，面對全球人口增加，能夠減少浪費就可以少掉種植更多糧食，造成的環境損耗，亞太糧肥是設在台灣的國際組織剛好滿50年，研討會將以線上及現場形式參與，原本預計100人報名踴躍將開放到200人，並透過臉書直播。報名請點https://sites.google.com/fftc.org.tw/2020-circular-agro-symposium/registration

台灣香檬皮渣乾燥後粉碎加入飼料，可提高豬隻日增重。記者吳淑玲／攝影
台灣香檬皮渣乾燥後粉碎加入飼料，可提高豬隻日增重。記者吳淑玲／攝影
高雄種畜繁殖場副研究員兼場長許晉賓以屏東的台灣香檬皮渣開發為動物保健飼料。記者吳淑玲／攝影
高雄種畜繁殖場副研究員兼場長許晉賓以屏東的台灣香檬皮渣開發為動物保健飼料。記者吳淑玲／攝影
農試所鳳山分所副研究員兼系主任楊淑惠從芒果籽萃取開發的相關產品。記者吳淑玲／攝影
農試所鳳山分所副研究員兼系主任楊淑惠從芒果籽萃取開發的相關產品。記者吳淑玲／攝影
農委會畜試所產業組發表用鳳梨皮渣等開發的草食動物飼糧。記者吳淑玲／攝影
農委會畜試所產業組發表用鳳梨皮渣等開發的草食動物飼糧。記者吳淑玲／攝影
廢棄不要的芒果籽變身成保養品。記者吳淑玲／攝影
廢棄不要的芒果籽變身成保養品。記者吳淑玲／攝影
農委會畜試所今天舉辦減少糧食浪費研發成果發表，共發表5項點廢成金成果。記者吳淑玲／攝影
農委會畜試所今天舉辦減少糧食浪費研發成果發表，共發表5項點廢成金成果。記者吳淑玲／攝影

芒果 脂肪 屏東

延伸閱讀

具膠狀丶黏稠感的食物就有膠原蛋白？專家教你分辨

Stupid BAR X 酉鬼啤酒 芒果曬傷精釀啤酒抓住夏滋味

對抗飢餓 世界糧食署摘諾貝爾和平獎

世界糧食計劃署獲諾貝爾和平獎 又一聯合國機構受肯定

相關新聞

屏東縣府拆除永久屋違建 自救會發聲明檢討永久屋政策

屏東縣政府15日依原訂計畫拆除永久屋禮納里部落超大違建，「禮納里好茶部落永久屋居住正義自救會」今發聲明指出，譴責縣府粗暴...

新「台灣米王」種出極品米 老農：「嘸撇步」用心而己

在屏東縣崁頂鄉種稻快1甲子的7旬老農顏仙水，2年前在高手如雲的台灣稻米達人賽奪下亞軍，今年再接再厲一舉摘冠，登上今年度米...

點廢成金！芒果籽變瘦身保養品 豬內臟可萃取膠原蛋白

鳳梨皮、甘藷格外品、芒果仁、香檬皮渣、家禽脂肪與豬內臟等等，這些農業生產過程或食用後的剩餘物，都是可以循環再利用的。農委...

只免費索取使用國產豬肉標示 高雄陳若翠：貼平安的

高雄市農業局印製的「本店使用國產豬肉」標示，己發出1400多份，高雄市議員陳若翠認為只是一個標示，很多人都可以索取，根本...

屏東縣府檢驗中心將擴充 增加採驗尿液毒品設備

屏東縣上周發生吳姓嫌犯在市區對空鳴槍，警方獲報後成立專案小組，成功緝捕嫌犯吳姓男子。屏東縣長潘孟安今到屏東警分局頒發破案...

金門老人獨享！各鄉鎮致贈重陽敬老酒 長輩們笑開懷

重陽節將屆，金門的各鄉鎮公所都準備重陽紀念酒致送給老人家，金湖鎮公所今天率先發送長者重陽節紀念酒，鎮長陳文顧與鎮民代表會...

呵護長輩 高雄杉林公所辦義剪、義診迎接重陽節

重陽節即將到來，高雄市各地區公所陸續舉辦活動慶祝重陽節，杉林公所結合水資源宣導在大愛園區活動中心邀請長輩歌唱聯誼，區長劉...

緊緊緊 高市社會局拚兩年衝到500處社區關懷據點

高雄市長陳其邁就任後，要求加速建置開銀齡族照護網路，社會局在壓力下，以跑百米速度拓展社區關懷據點，今天在小港區山明水秀社...

玩陶三十載 朱金敏個展精采呈現

高雄女陶藝家朱金敏浸淫藝術天地30年，巧手將一塊看似平淡的土捏造成精美陶藝品，今天起在高雄市文化中心辦首次大型個展「消融...

高雄駁二「寄生: X檔案」展 科幻空間反思詭譎的2020

2020年很不平靜，年初起發生新冠肺炎肆虐、香港國安法頒布施行、全球經濟重挫、邊界衝突等危機，令人充滿不安，高雄市文化局...

山豬吊雖已禁用但難開罰 高雄市議員促修法禁「持有」

本月1日一隻台灣黑熊在中部山區被俗稱「山豬吊」的陷阱圈夾，左掌嚴重受傷，引發許多人討論如何嚴禁民眾使用「山豬吊」。高雄市...

從小獲家扶幫助賣漢堡助弱勢6年 漢堡王子在基隆到18日

在屏東長大的陳韋強，由單親媽媽養大，從小接受家扶中心扶助，他6年來駕著胖卡與志工，連續在全台各地義賣漢堡，所所得盈餘捐助...

熱門新聞

血汗保全！月工作252小時實領1萬9 嘆比外籍移工還少

影／吳怡農全民皆兵遭馮世寬批渣男 朱立倫：認錯人了？

一切來的太突然！ 全世界最大淡水魚突跳出魚缸內傷亡

金門孩子有福！楊鎮浯：一年半將蓋3座共融親子公園

南鐵拆遷林飛帆炮打「自己人」 黃偉哲：尊重

「我有槍！」男擁槍耀武揚威 台南警方逮人起獲槍枝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。