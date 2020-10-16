只免費索取使用國產豬肉標示 高雄陳若翠：貼平安的

高雄市農業局印製的「本店使用國產豬肉」標示，己發出1400多份，高雄市議員陳若翠認為只是一個標示，很多人都可以索取，根本無法讓消費者吃豬肉吃得安心，發出標示之前應同時了解店家使用肉品情形。農業局代局長王正一表示，不是任何人都可以索取，一家店只能索取一張，而且衛生局已展開稽查。

陳若翠在高雄市議會今天的農林部門質詢時表示，農業局印製「本店使用國產豬肉」的標示，9月8日起可在各個區公所索取，可是，只有一張貼紙，安得了消費者的心嗎？很多人隨便索取就能領取一張，店家索取之前未見市府單位實地到店家查看並確認店家用肉品情形，為民把關的效果有限。

王正一表示，到區公所索取的店家要留下經營方式、負責人姓名、電話等資料，而且一個店只能給一張，這些資料都會放上雲端，衛生局會派員根據店家資料前去稽核，目前已展開稽核了。

陳若翠說，店家簽了名就確定「使用國產豬肉」了嗎？市府應該有更精準的把關方式少才對，而且從以往發生過的食安案例可知，道高一尺、魔高一丈，殺頭的生意有人做，賠錢的生意無人做，很多年之後相關食品廠家違反食安規定的做法才曝光，很多民眾已產生健康疑慮。

台灣消保會執行長徐邦瀚表示，貼這類貼紙意義其實不大，主要還是要讓消費者知道肉品的履歷。

陳若翠表示，小吃店拿去貼，似乎是「有貼有保佑」、「貼平安的」、「貼心酸的」，可是維護民眾食安的效果不大。