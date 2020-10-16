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緯創加碼投資高雄 設第三辦公室重硬體研發

中央社 / 高雄16日電

高雄市經發局表示，科技大廠緯創資通宣布加碼投資高雄，將在高雄設立第三辦公室，打造全方位研發中心，並著重電子、機械等硬體研發，可望為高雄增加200個工作機會。

高雄市經發局發布新聞稿指出，為搶攻AI、IoT、大數據及AR/VR市場，緯創資通2015年設立「高雄軟體產品研發中心」，現在宣布加碼打造全方位研發中心，加入電子、機械研發等硬體設計，將可望為高雄增加200個串聯AIoT與雲端大數據的工作機會。

市府秘書長楊明州強調，以高端航太、機械為主的仁武產業園區將於今年動工，高雄市長陳其邁更對橋頭科學園區下「軍令狀」，指示2年內將開放橋科選地設廠，希望透過引進高科技、低汙染產業，讓高雄年輕人不再北漂，成為高雄翻轉契機。

緯創資通運算產品事業群總經理林建良指出，緯創已在高市協助下成立兩間辦公室，並招募320名軟體研發人才。目前，高雄軟體研發中心仍以人工智慧及大數據為主，聚焦智慧製造、智慧醫療及智慧學習3大主軸發展，讓緯創在產學合作與應用上獲得不錯成果。

林建良強調，第三辦公室將有別以往以軟體為主，而是將加入電子、機械研發等硬體設計，打造全方位研發中心，預計3年招募200名人才，高雄將有520名緯創員工落地生根，未來將持續以產官學合作推動產業轉型，將最好的技術跟產品帶給民眾。

另外，高雄市經發局副局長高鎮遠也帶領6家體感廠商，參加第12屆台北國際數位內容交流會，試圖透過打造「KOSMOS高雄館」，展現高雄體感科技研發成果，並吸引更多優質數位內容業者投資高雄。

高鎮遠指出，高市成功爭取前瞻計畫支持發展體感科技，並以「前店、後廠」雙軌機制打造產品試煉場域，輔導新創業者落腳高雄，迄今累計核定補助83案、創造800多個工作機會，體感科技也逐步拓展到運動、製造、觀光和醫療產業，帶動近新台幣50億元產值。

高雄市

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