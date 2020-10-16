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金門老人獨享！各鄉鎮致贈重陽敬老酒 長輩們笑開懷

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖鎮長陳文顧（右四）與鎮民代表會主席蔡乃靖（左三）今天到各里辦公處親自致贈重陽敬老酒給予長者，長輩們都說讚！記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮長陳文顧（右四）與鎮民代表會主席蔡乃靖（左三）今天到各里辦公處親自致贈重陽敬老酒給予長者，長輩們都說讚！記者蔡家蓁／攝影

重陽節將屆，金門的各鄉鎮公所都準備重陽紀念酒致送給老人家，金湖鎮公所今天率先發送長者重陽節紀念酒，鎮長陳文顧與鎮民代表會主席蔡乃靖到各里辦公處關心發放敬老酒作業，並親自致贈重陽敬老酒給予長者，希望貼心的服務可讓長輩感受鎮公所這份溫馨的祝福，並祝賀長輩們佳節快樂。金城鎮公所則改變作法，將原先的重陽節58度750cc瓷瓶禮盒贈酒，改為3瓶限定109年9月9日灌裝的58度600cc的紅標金門高粱酒，也同樣受到好評。

陳文顧表示，今年委託陶瓷廠設計以「福祿壽」系列名瓷加美酒的600cc58度裝主題金門高粱酒為紀念品，向轄區長者賀節，以表關懷尊敬之意，他說，今年敬老主題酒﹐特別設計以「福」字為主體的敬老酒贈送給長者，代表幸福滿滿及福氣滿滿﹐酒瓶還畫上「蝙蝠」，因「蝠」與「福」諧音，人們以蝠表示福氣，福祿壽喜等祥瑞，「蝙蝠」寓「遍福」，象徵金湖鎮幸福，如意或幸福延綿無邊。明年將推出「祿」字敬老酒，後年推出「壽」字敬老酒，一系列的主題酒，增加收藏價值。

蔡乃靖也提到，代表會非常重視發放敬老酒作業情形，他今日也特別到各里辦公處關心，他透露，金湖鎮的的敬老酒設計最精美，建議長輩可以收藏，如果集滿「福祿壽」的3組酒品，應該價格可上看萬元，也可作為增值投資商品。

金城鎮公所今年改變作法，將原先的重陽節58度750cc瓷瓶禮盒贈酒，改為3瓶限定109年9月9日灌裝的58度600cc的紅標金門高粱酒，不少老人家都說，「很用心，美賣啊！」

金城鎮長李誠智表示，今年因為疫情的緣故，金酒公司原酒庫存壓力沈重，為了共體時艱，特別改變以往饋贈紀念酒的做法，將重陽節58度750cc瓷瓶禮盒贈酒，改為3瓶限定灌裝的58度600cc的紅標金門高粱酒，每瓶並附有一專屬設計提盒，自用、送禮兩相宜，更極具收藏價值。紀念酒將於10月16日、17日於各里辦公處發放，呼籲金城地區65歲以上的長輩們屆時千萬不要錯過這份極具意義的重陽好禮。

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金湖鎮公所今天率先發送長者重陽節紀念酒，各村里公所都出現不少排隊領酒的長輩。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮公所今天率先發送長者重陽節紀念酒，各村里公所都出現不少排隊領酒的長輩。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮長李誠智（左四）今天也到大同之家探慰安養長者，並致贈長輩紀念酒。圖／金城鎮公所提供
金城鎮長李誠智（左四）今天也到大同之家探慰安養長者，並致贈長輩紀念酒。圖／金城鎮公所提供
重陽節將屆，金湖鎮公所今天率先發送長者重陽節紀念酒，鎮長陳文顧（右）與鎮民代表會主席蔡乃靖（中）到各里辦公處親自致贈重陽敬老酒給予長者。記者蔡家蓁／攝影
重陽節將屆，金湖鎮公所今天率先發送長者重陽節紀念酒，鎮長陳文顧（右）與鎮民代表會主席蔡乃靖（中）到各里辦公處親自致贈重陽敬老酒給予長者。記者蔡家蓁／攝影

金門 重陽節

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