金門金湖贈長者重陽紀念酒 繪蝙蝠葫蘆福氣滿滿
重陽節將屆，金門縣金湖鎮公所今天發放重陽紀念酒，酒瓶上畫有象徵福氣滿滿的「蝙蝠」，以及具有「多子多孫」意涵的葫蘆，長輩看到稱讚「水啦」。
金湖鎮公所今明兩天發放重陽敬老主題酒，金湖鎮長陳文顧和鎮代會主席蔡乃靖到金湖里公所了解發放情況，並向長輩賀節，祝福長者身體健康長壽。
陳文顧表示，慶賀今年重陽節，鎮公所特別委託台灣地區唯一「官窯」金門陶瓷廠為鎮公所設計瓷瓶，灌裝優質58度高粱酒600毫升。酒瓶以「福」字為主體，代表幸福及福氣，祝賀每個資深鎮民福如東海、壽比南山，並感謝資深鎮民對金湖鎮的貢獻。
設計師董加添表示，因「蝠」與「福」諧音， 酒瓶上畫有「蝙蝠」，結合而成象徵福壽的吉祥物，更有「遍福」寓意，象徵金湖鎮幸福延綿無邊；「葫蘆」與「福祿」諧音，又是綿延伸展的蔓藤植物，而有「多子多孫」、「長久不絕」含意，葫蘆果實纍纍圓潤飽滿，象徵金湖鎮興旺、繁衍與美滿。
陳文顧期盼今年重陽主題紀念酒在新的一年裡帶給金湖鎮民好運氣，並透露，明後年將陸續推出「祿」、「壽」字敬老酒；集滿「福祿壽」3款酒更有紀念意義與收藏價值。
金湖鎮公所重陽敬老主題酒致贈對象是年滿65歲，並於2019年10月25日前設籍金湖鎮的鎮民。
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