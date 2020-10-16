緊緊緊 高市社會局拚兩年衝到500處社區關懷據點
高雄市長陳其邁就任後，要求加速建置開銀齡族照護網路，社會局在壓力下，以跑百米速度拓展社區關懷據點，今天在小港區山明水秀社區開設「微笑學堂」，成為全市第345個據點，距一里一據點的終極目標還差546處。
山明水秀社區發展協會理事長陳阿子有照顧幼兒的經驗，鑑於高齡化時代來臨，銀髮長輩照護需求增高，近年也投入社區老人關懷照顧事務，原本想利用自家開設的餐廳做社區關懷據點，但空間太小，後來獲得鄰居義助，提供停車場空間供據點使用，今天「微笑學堂」終於開張。
高雄市議長曾麗燕及社會局長謝琍琍均到場祝賀，社區長輩也擺出手工藝作品，呈現學習成果。社會局長謝琍琍表示，這處新成立的據點是全市第345處，今年底預訂能拓展到370處，明年達到450處，後年達500處。
陳其邁就任後，以「緊緊緊」指令要求局處拿出行政效率，兩年拚四年，現在高齡長輩一直成長，社會局在拓展社區關懷據點業務上也感受到「壓力」。
「原則上2年內，拚到500處，高雄市共891里，未來至少一里一據點」，謝琍琍說，在市區要找固定的地點開設社區關懷據點，存在不少難度，例如鹽埕舊部落，建物結構都較老舊，不符設置要求，區公所已幫忙解決克服，另偏區里鄰有時距離遙遠，也有設置上的障礙。尤其每一處據點的設立，都需有受訓合格社工才準許，拓展據點並非一蹴可幾。
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