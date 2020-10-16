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玩陶三十載 朱金敏個展精采呈現

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
陶藝家朱金敏舉辦大型個展分享感動。圖／朱金敏提供
陶藝家朱金敏舉辦大型個展分享感動。圖／朱金敏提供

高雄女陶藝家朱金敏浸淫藝術天地30年，巧手將一塊看似平淡的土捏造成精美陶藝品，今天起在高雄市文化中心辦首次大型個展「消融的地界－焠．煉」，歡迎同好交流，也歡迎民眾來場陶藝饗宴。

30年前在丈夫引領下接觸陶藝，從此與陶結下不解之緣，愈玩愈起勁，朱金敏認為，專注玩陶能讓人心情沉澱，也屢屢有讓人驚艷的創作。

朱金敏首度大型個展，展出近百件作品包含如是觀淨瓶系列、五福迎春、天地初始、雙竹並立等，讓平凡原料被賦予新生命，得以永續流傳 。

每件作品都是藝術家嘔心瀝血之作，朱金敏的作品常以葫蘆藤蔓攀藤，意涵是鼓舞在逆境中要勇敢突破，找到出口，她也希望藉由作品傳達無相、「如夢幻泡影」生命觀，學會一切隨緣，讓心境自在、豁達、平靜。

朱金敏近百件陶藝作品即日起至10月27日在高雄文化中心至真三館展出，17日下午3點舉行開展茶會。

陶藝 藝術家

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