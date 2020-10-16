快訊

拜登兒子的買辦電郵案？教科書式的美國社群網戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄駁二「寄生: X檔案」展 科幻空間反思詭譎的2020

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
「寄生: X檔案」展覽中，打造出電影「返校」讀書會的廢墟教室，營造詭譎空間，讓民眾感受電影主角身陷惡夢的恐懼感受。記者王昭月／攝影
「寄生: X檔案」展覽中，打造出電影「返校」讀書會的廢墟教室，營造詭譎空間，讓民眾感受電影主角身陷惡夢的恐懼感受。記者王昭月／攝影

2020年很不平靜，年初起發生新冠肺炎肆虐、香港國安法頒布施行、全球經濟重挫、邊界衝突等危機，令人充滿不安，高雄市文化局鑑此在駁二大義區為詭譎的2020年策畫「寄生: X檔案」展覽，即起展到明年3月14日，透過藝術家們打造的科幻空間，帶領觀賞者思考國家與人民、人類與科技、人類與病毒間的關係。

文化局長王文翠表示，「寄生: X檔案」由駁二當代館策展，聯手電影「返校」製作團隊、漫畫家氫酸鉀、藝術家王連晟、莊志維和黃贊倫，以機械、錄像與光裝置打造戰慄科幻空間，呼應2020年全球面臨的重大議題，也是今年「雄海派-高雄港灣藝術行動」的主題展覽之一。

「寄生: X檔案」展場，彷彿科幻電影中的生物製造所，一座巨型生物培養艙浸泡著「機械混種巧絨」，四周陳列機械生物的玻璃標本罐。漫畫家氫酸鉀延續漫畫「姆帝國 MU Empire」創作脈絡，呈現過度開發而枯竭的架空世界。藝術家王連晟的作品「閱讀計畫」以23台翻書機自動翻頁，朗讀書本的內容，彷彿重返教育現場。透過裝置藝術的自動翻閱動作，傳達視角一旦「被控制」即無法思考。

藝術家黃贊倫作品「神柱」，以IC板等電腦組件組成，反映人類當代科技發展的欲望，藝術家莊志維作品「感染系列：共棲」，則呈現植物宿主受侵入的無力感，兩者共存的微妙平衡，猶如人類與疾病之間的關係。

「寄生: X檔案」展覽中打造出電影「返校」讀書會的廢墟教室，營造詭譎空間。記者王昭月／攝影
「寄生: X檔案」展覽中打造出電影「返校」讀書會的廢墟教室，營造詭譎空間。記者王昭月／攝影

藝術家 文化局

延伸閱讀

高雄流行音樂中心將完工 規劃4千人測試場

黃埔新村以住代護將屆滿 創生者盼優先續約權

高流爭取金曲獎 文化局長王文翠：盼大型活動帶動觀光

高雄沒慶國慶？ 陳其邁：健走和駁二音樂會大家都喜歡

相關新聞

高雄駁二「寄生: X檔案」展 科幻空間反思詭譎的2020

2020年很不平靜，年初起發生新冠肺炎肆虐、香港國安法頒布施行、全球經濟重挫、邊界衝突等危機，令人充滿不安，高雄市文化局...

山豬吊雖已禁用但難開罰 高雄市議員促修法禁「持有」

本月1日一隻台灣黑熊在中部山區被俗稱「山豬吊」的陷阱圈夾，左掌嚴重受傷，引發許多人討論如何嚴禁民眾使用「山豬吊」。高雄市...

從小獲家扶幫助賣漢堡助弱勢6年 漢堡王子在基隆到18日

在屏東長大的陳韋強，由單親媽媽養大，從小接受家扶中心扶助，他6年來駕著胖卡與志工，連續在全台各地義賣漢堡，所所得盈餘捐助...

果菜「農藥虎鼻師」 高雄將引進

高雄市議員郭建盟昨天在議會農林部門質詢關注食安檢驗設備量能，提到農委會研發「液相層析串聯質譜儀」20分鐘快篩，就能得知果...

全民國防教育 學童開眼界

為推廣全民國防教育，展現國軍建軍備戰成果，增進民眾對國軍的認識與支持，高雄市政府前天辦全民國防教育扎根之旅，邀仁武區登發...

屏東永久屋旁大違建 強制拆除

屏東縣禮納里部落永久屋旁出現2棟超大違建，其中一棟違建還是霧台鄉民代表李金龍所有，屏東縣政府昨天執行拆除，部分族人激動控...

金門古蹟許丕簡古厝 擬開民宿

斥資2500萬元修復的縣定古蹟「許丕簡古厝」今年9月完工，是金門少見的小六路厝，空間格局特殊，屋主未來規畫開設民宿，並依...

金門孩子有福！楊鎮浯：一年半將蓋3座共融親子公園

金門長久以來，都沒有一處適合親子遊憩的共融式公園，金門縣長楊鎮浯今天下午在實勘「金沙親子公園」預定地時宣布，將依「分區分...

「我有槍！」男擁槍耀武揚威 台南警方逮人起獲槍枝

台南50多歲林姓男子月前與人有糾紛，嗆聲「我有槍」，要對方小心一點，警方據報後展開調查，也因他往返台南與高雄兩地行跡不定...

永續城市民調墊底！陳其邁指會跟時間賽跑拚轉型

今周刊公布永續城市民調，高雄市多項指標均墊底，其中景氣及經濟的部分約5成民眾不滿意，高雄市長陳其邁表示，高雄是重工業城，...

疫苗不足竟怒砸里長辦事處！陳其邁指已反映加大配給

公費流感疫苗開放施打以來，民眾搶破頭，各縣市已發生數量不足情形，今早高雄市鳳山區有里長率隊到議會抗議，痛陳因為疫苗不夠打...

公費流感疫苗不敷所需 屏東縣彈性調撥因應

今年公費流感疫苗接種超過去年同期，屏東縣自10月5日開打公費流感疫苗接種，到今天已接種超過7萬7000劑，包括33家衛生...

熱門新聞

GoogleMaps足跡追工時 勞保局認定金山公所小編過勞死

女童遭補習班主任拿熱熔膠條體罰打傷屁股 嘉義縣要罰

南鐵東移黃偉哲發言惹議 逼出林飛帆提三建議

黃偉哲PO「心碎平交道」造成千人死傷引公憤 刪文致歉

缺水？六月黃金雨阿勃勒竟然現在盛開 專家曝：是警訊

高雄砸店事故後臨危受命 苓雅偵查隊長10天「跳船」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。