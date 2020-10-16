高雄駁二「寄生: X檔案」展 科幻空間反思詭譎的2020

2020年很不平靜，年初起發生新冠肺炎肆虐、香港國安法頒布施行、全球經濟重挫、邊界衝突等危機，令人充滿不安，高雄市文化局鑑此在駁二大義區為詭譎的2020年策畫「寄生: X檔案」展覽，即起展到明年3月14日，透過藝術家們打造的科幻空間，帶領觀賞者思考國家與人民、人類與科技、人類與病毒間的關係。

文化局長王文翠表示，「寄生: X檔案」由駁二當代館策展，聯手電影「返校」製作團隊、漫畫家氫酸鉀、藝術家王連晟、莊志維和黃贊倫，以機械、錄像與光裝置打造戰慄科幻空間，呼應2020年全球面臨的重大議題，也是今年「雄海派-高雄港灣藝術行動」的主題展覽之一。

「寄生: X檔案」展場，彷彿科幻電影中的生物製造所，一座巨型生物培養艙浸泡著「機械混種巧絨」，四周陳列機械生物的玻璃標本罐。漫畫家氫酸鉀延續漫畫「姆帝國 MU Empire」創作脈絡，呈現過度開發而枯竭的架空世界。藝術家王連晟的作品「閱讀計畫」以23台翻書機自動翻頁，朗讀書本的內容，彷彿重返教育現場。透過裝置藝術的自動翻閱動作，傳達視角一旦「被控制」即無法思考。