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山豬吊雖已禁用但難開罰 高雄市議員促修法禁「持有」

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
圖／宜蘭縣政府提供
圖／宜蘭縣政府提供

本月1日一隻台灣黑熊在中部山區被俗稱「山豬吊」的陷阱圈夾，左掌嚴重受傷，引發許多人討論如何嚴禁民眾使用「山豬吊」。高雄市議員陳致中要求高市農業局在有關動保的自治條例中增加「持有」山豬吊即違法的規定，農業局代局長王正一表示，會邀請動保人士、專家、接近山區的行政區公所人員、農民等共同來討論如何修改自治條例。

王正一說，具有傷害力、農委會禁止使用的「山豬吊」，是用金屬纜繩製成的陷阱，今年3月間發生台灣黑熊被山豬吊圈夾的事件之後，高雄市就加強巡山，並且到接近山區的五金行查訪有無販售製作山豬吊的金屬纜繩，也請五金相關公會告知會員店家不要出售製作山豬吊的金屬纜繩，並注意網路商店有無販售。

農委會今年3月1日起禁止使用「山豬吊」，王正一說，高雄市到目前開罰一件。

陳致中說，巡山需要人力，市政府人力有限，而且以現行動物保護相關法令規定，即使找到山豬吊，也罰不到人，因為要當場抓到設山豬吊才能開罰；因此，高雄市政府應修改動保規定，明文規定凡「持有」山豬吊這類的物品即違法。

王正一表示，高雄市動物保護自治條例中規定的「動物」，不包括野生動物，主要是以犬貓為主，如要把野生動物納入其中，還需要討論如何修法，農業局會正面思考此事，會邀請動保專家、團體、靠近山區的行政區官員、農民等共同研商。

高雄市 台灣黑熊 農民

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